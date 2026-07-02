ВСУ массированно ударили по "жирным" целям россиян: горит завод "Лукойла", разнесли ключевой мост

НПЗ "Лукойла" / © Фото из открытых источников

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В ночь на 2 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора. Атака была ориентирована на понижение военно-экономического потенциала РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ.

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Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия. По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6. Степень нанесенного ущерба пока уточняется.

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его проектная мощность составляет около 17 млн. тонн нефти в год.

Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию. Часть данной продукции может употребляться для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Кроме того, Силы обороны поразили состав беспилотных летательных аппаратов противника в Каменке Запорожской области.

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Также был поражен железнодорожный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Этот объект российские войска использовали для военной логистики, опрокидывания личного состава, вооружения и материально-технических средств.

Отдельно сообщается о поражении командно-наблюдательного пункта противника в районе Ольшаной Харьковской области.

В Силах обороны подчеркнули, что и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ранее Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе — одному из крупнейших производителей смазочных масел в России, расположенном более чем в 1300 км от линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что также был поражен стратегический объект в Пензенской области, где производятся компоненты для ракетного вооружения, которое РФ использует для ударов по украинским городам. Украина продолжает реализовывать стратегию дальнобойных ударов по военно-промышленным объектам РФ как ответ на российскую агрессию.

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