Росія намацала слабке місце ППО: чому нові удари по Києву стали небезпечнішими

Атака на Київщину 2 липня / © ДСНС

Реклама

Росія останнім часом застосовує проти України небезпечнішу тактику масованих комбінованих ударів. Основним напрямком таких атак дедалі частіше стає Київ.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

У ніч на 2 липня російські війська здійснили чергову масовану далекобійну атаку. За характером вона схожа на удари, які РФ завдавала по Україні в ніч на 2 та 15 червня.

Реклама

Це може свідчити про формування певного двотижневого циклу, який Росія використовує для підготовки масштабних комбінованих атак.

Що запустила Росія

За даними Повітряних сил, у ніч на 2 липня російська армія застосувала:

4 гіперзвукові ракети “Циркон”;

24 балістичні ракети “Іскандер-М”/С-400;

34 крилаті ракети повітряного базування Х-101;

8 крилатих ракет морського базування “Калібр”;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

496 дронів різних типів.

Українські сили ППО збили всі 8 “Калібрів”, 32 із 34 ракет Х-101, усі 4 ракети Х-59/69 та 476 дронів.

Водночас найнижчий показник перехоплення був у балістичних і гіперзвукових ракет. Із 24 балістичних ракет було збито лише 4, а жоден із чотирьох “Цирконів” перехопити не вдалося.

Реклама

Чому атака стала небезпечнішою

Найбільшу увагу привертає саме низький відсоток збиття балістичних ракет — лише 16,7%. Також не були перехоплені гіперзвукові “Циркони”.

Більшість цих ракет, за наявною інформацією, летіла саме по Києву.

Для порівняння, під час атаки 15 червня українська ППО збила 5 із 6 “Цирконів” та 15 із 34 балістичних ракет. Під час удару 2 червня не було збито жодного з 8 “Цирконів”, але з 33 балістичних ракет вдалося перехопити 11.

Однією з можливих причин того, що атака 2 липня стала результативнішою для ворога, може бути критичний дефіцит ракет до систем Patriot. Саме ці комплекси є одним із ключових засобів для перехоплення російської балістики.

Реклама

Ймовірно, Росія розраховує на виснаження української протиповітряної оборони. У червні РФ уже кілька разів била по Києву балістичними ракетами не лише в межах великих комбінованих атак, а й окремими ударами.

Наслідки удару по Києву

За даними КМВА, станом на момент публікації у Києві відомо про 13 загиблих і 86 поранених унаслідок російської атаки.

Руйнування зафіксовані у понад 30 локаціях. Є прямі влучання у житлові багатоквартирні будинки. Під завалами можуть залишатися люди.

Атака на Київ — останні новини

Під час нічної російської атаки 2 липня безпілотник влучив у готель у Шевченківському районі Києва. Пожежа триває понад 10 годин, рятувальники продовжують ліквідацію. Рух бульваром Тараса Шевченка частково обмежено. Міська влада закликає обмежити перебування на вулиці через задимлення.

Реклама

Внаслідок, Росія застосувала дрони та ракети різних типів. У столиці зафіксовано масштабні руйнування житлових будинків і цивільної інфраструктури, рятувальні роботи тривають. Найбільше постраждав Дарницький район, де ракета зруйнувала частину багатоповерхівки.

Через це в Києві оголошено день жалоби — 3 липня, у п’ятницю. Кличко зазначив, що у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста, а також, у місті буде заборонено будь-які розважальні заходи.

Новини партнерів