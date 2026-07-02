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- Шоу-бізнес
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У блискучій прозорій сукні та без бюстгальтера: реперка Lizzo ефектно з’явилася на BET Awards 2026
Реп-виконавиця обрала для світського виходу відверте вбрання, яке підкреслило її форми.
Lizzo відвідала церемонію вручення премії BET Awards 2026, яка відбулася в театрі Peacock у Лос-Анджелесі. Артистка традиційно зробила ставку на ефектний і сміливий образ, який одразу привернув увагу фотографів.
Реперка позувала в довгій прозорій сукні шоколадного відтінку, всипаній дрібними мерехтливими стразами, від бренду Christian Cowan. Вбрання мало драпування на талії і невеликий шлейф. Під сукнею не було бюстгальтера, що додало луку Lizzo провокативності.
Зірка з’явилася на івенті з пишними довгими кучерями медово-русявого відтінку, зробила макіяж у теплих бронзових тонах з димчастими тінями, виразними віями та глянцевою коричневою помадою, а також довгий коричневий манікюр з декором. На руках у неї були масивні каблучки з великими каменями.
Нагадаємо, Lizzo в бандажній сукні з відвертим декольте постала на заході.