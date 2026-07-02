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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
340
Час на прочитання
1 хв

У блискучій прозорій сукні та без бюстгальтера: реперка Lizzo ефектно з’явилася на BET Awards 2026

Реп-виконавиця обрала для світського виходу відверте вбрання, яке підкреслило її форми.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Lizzo

Lizzo / © Associated Press

Lizzo відвідала церемонію вручення премії BET Awards 2026, яка відбулася в театрі Peacock у Лос-Анджелесі. Артистка традиційно зробила ставку на ефектний і сміливий образ, який одразу привернув увагу фотографів.

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Реперка позувала в довгій прозорій сукні шоколадного відтінку, всипаній дрібними мерехтливими стразами, від бренду Christian Cowan. Вбрання мало драпування на талії і невеликий шлейф. Під сукнею не було бюстгальтера, що додало луку Lizzo провокативності.

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Зірка з’явилася на івенті з пишними довгими кучерями медово-русявого відтінку, зробила макіяж у теплих бронзових тонах з димчастими тінями, виразними віями та глянцевою коричневою помадою, а також довгий коричневий манікюр з декором. На руках у неї були масивні каблучки з великими каменями.

Нагадаємо, Lizzo в бандажній сукні з відвертим декольте постала на заході.

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Дата публікації
Кількість переглядів
340
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