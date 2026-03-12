ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

Такою ми її ще не бачили: реперка Lizzo здивувала елегантним образом у сукні кольору марсала

37-річна реп-виконавиця змінила свій зухвалий стиль на жіночний та елегантний.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Lizzo

Lizzo / © Getty Images

Папараці заскочили реперку Lizzo біля студії CBS у Нью-Йорку. Артистка приємно здивувала своїм новим елегантним і дуже жіночним аутфітом. Такою ми її ще не бачили, адже зазвичай реп-виконавиця носить відверті вбрання і любить міні.

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Цього ж разу Lizzo одягла вечірню сукню без бретельок кольору марсала. Зверху вона накинула коричневий хутряний паллантин. Взута вона була у коричневі гостроносі туфлі на шпильках.

Реперка одягла перуку світлого відтінку, зробила макіяж із коричневою помадою і довгий білий манікюр із декором. У вухах у неї були довгі сережки, а на руках — різнокольорові браслети і каблучки.

Нагадаємо, Lizzo на шоу «Пізньої ночі із Сетом Маєрсом» у Нью-Йорку прийшла у шкіряному корсеті зі зміїним принтом і шкіряних штанях-палацо шоколадного кольору.

Дата публікації
Кількість переглядів
183
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie