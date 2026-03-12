Такою ми її ще не бачили: реперка Lizzo здивувала елегантним образом у сукні кольору марсала

Lizzo / © Getty Images

Папараці заскочили реперку Lizzo біля студії CBS у Нью-Йорку. Артистка приємно здивувала своїм новим елегантним і дуже жіночним аутфітом. Такою ми її ще не бачили, адже зазвичай реп-виконавиця носить відверті вбрання і любить міні.

Цього ж разу Lizzo одягла вечірню сукню без бретельок кольору марсала. Зверху вона накинула коричневий хутряний паллантин. Взута вона була у коричневі гостроносі туфлі на шпильках.

Реперка одягла перуку світлого відтінку, зробила макіяж із коричневою помадою і довгий білий манікюр із декором. У вухах у неї були довгі сережки, а на руках — різнокольорові браслети і каблучки.

Нагадаємо, Lizzo на шоу «Пізньої ночі із Сетом Маєрсом» у Нью-Йорку прийшла у шкіряному корсеті зі зміїним принтом і шкіряних штанях-палацо шоколадного кольору.