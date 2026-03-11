- Дата публікації
Курс валют на 12 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Гривня знову послабилася щодо американського долара.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 12 березня. Долар додав 11 коп, євро втратив 10 коп, злотий зменшився на 2 коп.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,97 (+11 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,93 (-10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,97 (-2 коп.)
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомляв, що вирішальним фактором, який формуватиме курс долара та євро протягом цього тижня, стануть події на Близькому Сході. За його словами, глобальні ринки продовжують працювати в умовах напруженості, а інвестори традиційно обирають долар як інструмент збереження вартості. Це пояснює його зміцнення щодо євро.