Курс валют на 12 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня знову послабилася щодо американського долара.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на четвер, 12 березня / © Національний банк України

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 12 березня. Долар додав 11 коп, євро втратив 10 коп, злотий зменшився на 2 коп.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,97 (+11 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,93 (-10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,97 (-2 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомляв, що вирішальним фактором, який формуватиме курс долара та євро протягом цього тижня, стануть події на Близькому Сході. За його словами, глобальні ринки продовжують працювати в умовах напруженості, а інвестори традиційно обирають долар як інструмент збереження вартості. Це пояснює його зміцнення щодо євро.

