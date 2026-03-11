У Миколаєві малюки загинули, поки мама гуляла: як її покарають (фото)

У Миколаєві двоє дітей загинули від чадного газу / © Генеральна прокуратура України

У Миколаєві суд виніс вирок жінці, через недбалість якої загинули двоє її малолітніх дітей. Мешканку засудили до семи років позбавлення волі.

Про це йдеться у повідомленні Офіс генпрокурора.

Трагічний випадок стався 27 жовтня 2025 року.

Що сталося з дітьми у Миколаєві

За даними слідства, 34-річна мати залишила у квартирі без нагляду 4-річного сина та 3-річну доньку, а сама пішла з дому та вживала алкоголь разом із знайомими.

Поки дорослих не було, діти перебували у ванній кімнаті та відкрили кран гарячої води. У результаті спрацював газовий водонагрівач. Через несправність обладнання та проблеми з вентиляцією у приміщенні почав накопичуватися чадний газ.

Від отруєння обоє дітей загинули.

Правоохоронці також встановили, що жінка раніше вже мала проблеми з виконанням батьківських обов’язків: її позбавляли батьківських прав щодо однієї дитини, а від ще однієї вона відмовилася одразу після народження у пологовому будинку.

У Миколаївській обласній прокуратурі довели у суді вину жінки у злісному невиконанні обов’язків із догляду за дітьми / © Генеральна прокуратура України

Вирок суду

Прокурори Миколаївської обласної прокуратури довели у суді вину жінки у злісному невиконанні обов’язків із догляду за дітьми та залишенні їх у небезпеці, що призвело до їхньої смерті.

Суд призначив жінці покарання у вигляді семи років позбавлення волі / © Генеральна прокуратура України

Суд призначив їй покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Вирок ухвалили на підставі угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором, обвинуваченою та її адвокатом.

Керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей наголосив, що навіть найсуворіше покарання не здатне повернути загиблих дітей.

«Навіть найсуворіше покарання не поверне дітям життя. Проте ця справа має стати застереженням для всіх дорослих, які несуть відповідальність за безпеку і життя дітей», — зазначив він.

