Крики за зачиненими дверима: у Івано-Франківську поліція та сусіди врятували дітей від матері

В Івано-Франківську правоохоронці провели операцію з порятунку 8-річного хлопчика та 13-річної дівчинки, яких мати силоміць утримувала в помешканні. Поліцейські та рятувальники змушені були деблокувати двері квартири після чисельних скарг сусідів на дитячі крики та агресивну поведінку жінки.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Сусіди врятували дітей

Звернення до ювенальних поліцейських надійшло від мешканців багатоповерхівки. Сусіди повідомили, що жінка тривалий час не випускала дітей на вулицю, а з квартири постійно було чути благання про допомогу. Коли спецслужби прибули на місце, власниця квартири категорично відмовилася відчиняти двері та чинила опір.

«Коли ми нарешті потрапили до помешкання, то виявили там повний безлад, антисанітарію та, що найстрашніше, — відсутність будь-яких продуктів харчування. Діти були дуже налякані та виснажені. Мати поводилася агресивно та всіляко намагалася перешкоджати нашій роботі», — повідомили у поліції.

Стан дітей та правові наслідки

З’ясувалося, що раніше сім’я не перебувала на обліку соціальних служб. Минулого року мати перевела сина та доньку на сімейну форму навчання, що дозволило їй фактично ізолювати їх від суспільства. Наразі ситуація під контролем. Діти перебувають у центрі реабілітації під наглядом фахівців. Мати госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу. Кримінальна відповідальність — розпочато провадження за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

Начальниця відділу ювенальної превенції Алла Бойчук підкреслила роль громади у порятунку неповнолітніх.

«Ми дякуємо мешканцям за небайдужість. Саме завдяки їхньому зверненню поліцейські змогли вчасно відреагувати на правопорушення щодо неповнолітніх та захистити їх», — зазначила вона.

