Великодній кошик здорожчав: скільки витратять українці 2026 року

Великодній кошик / © Associated Press

Напередодні Великодня традиційно очікується зростання цін на основні продукти.

Про це пише видання «Комерсант Український».

На Великдень очікується несуттєве pдорожчання свинини, яловичини та домашньої птиці. А ось яйця суттєво здорожчають.

Ціни на яйця

Традиційно яйця є найбільш популярним святковим атрибутом на Великдень.

«Прогнозується зростання ціни на 10-15% через сезонне зниження виробництва та ажіотаж перед святом», — йдеться у повідомленні.

Ціни на м’ясо

Ціни на м’ясо та м’ясні вироби також часто змінюються через коливання курсу валют та вартість енергоносії і палива.

Вартість популярних позицій свинини становить:

Грудинка — 232 грн

Свиняча шия — від 250 грн до 280 грн

Лопатка — від 185 грн до 205 грн

Вартість м’яса птиці залишається найбільш стабільною, хоча акційні пропозиції дозволяють суттєво зекономити:

Куряче філе — 189,97 грн

Курячий фарш — 119,97 грн (філейний фарш — 149,97 грн)

Гомілка (охолоджена): акційні ціни в окремих мережах можуть опускатися до 77 грн

Ціни на молочку

На свято можуть зрости ціни на молочні продукти. Так, сир, вершкове масло та сметана можуть здорожчати на 3-5% через зростання витрат на енергоносії для переробних підприємств.

Чи зростуть ціни на паску та випічку перед Великоднем

За прогнозом експертів, 2026 року вартість складників для пасок (борошно, цукор, сухофрукти) зросте на 5-10% ближче до квітня.

Ціни на продукти в Україні — останні новини

В Україні дорожчають овочі. Зокрема, ціни підскочили на популярний у споживачів огірок. Також зросла вартість моркви. Також здорожчав часник (115-125 грн/кг).

Серед овочів найбільше продають білокачанну капусту (10-12 грн/кг), і її пропозиція продовжує зростати. Частіше почали пропонувати цибулю (68-68 грн/кг) та картоплю (10-14 грн/кг), зокрема з’явилася молода картопля з Єгипту та українських теплиць півдня. У фруктовому сегменті лідирують яблука з України та Ірану, їхня пропозиція продовжує зростати (30-45 грн/кг).

В Україні до кінця березня 2026 року зростуть ціни на молочну продукцію. Діапазон змін вартості — до 12%.

За даними експерта, на здорожчання впливають світові тенденції, витрати на пальне та скорочення поголів’я худоби в господарствах

Держстат своєю чергою повідомляв, що у лютому 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1%, водночас найбільший стрибок вартості зафіксовано на овочі та тарифи мобільного зв’язку. Базова інфляція склала 0,7% та 7,0% відповідно.