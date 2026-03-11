- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 486
- Час на прочитання
- 3 хв
Гороскоп на 12 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна триматися за те, що не має значення
День, коли не можна братися за нові справи, не зруйнувавши водночас старе, що заважає рухатися вперед.
Не варто чіплятися за те, що вже не має для нас жодного значення, хоч би чого це стосувалося — роботи, кар’єри, фінансів, побутових питань чи стосунків із людьми.
На місце того, що вже віджило свій вік, обов’язково прийде щось нове — більш важливе і перспективне, але водночас — приємне і радісне.
Овен
Обставини нинішнього дня можуть скластися таким чином, що оточення почне відмовляти вас від ухваленого раніше важливого рішення: хоч би які аргументи воно наводило, зірки рекомендують наполягати на своєму.
Телець
Тримати під контролем свої емоції — переважно негативні — важливо завжди, але сьогодні — особливо: розбушувавшись, ви будете схожі на слона в посудній крамничці, з відповідними — небезпечними — наслідками.
Близнята
Не варто слухати тих, хто вирішить передати вам чутки і плітки, що стосуються вас або когось із ваших близьких — найімовірніше, їхній вчинок буде продиктований не турботою про вас, а банальною заздрістю і злістю.
Рак
Причиною конфліктів з іншими людьми може стати відчуття взаємного нерозуміння, але стіна, що виросла між вами й оточенням, спричинена винятково місячними енергіями, вже завтра вона зникне вже завтра.
Лев
На агресію, яку буде стосовно вас демонструвати світ цього дня, не варто відповідати відповідно: якщо немає можливості віджартуватися, краще проігнорувати чужий негатив і промовчати.
Діва
Отримавши пропозицію перейти на нову = оплачувану вище за всяку міру — роботу або купити потрібну вам річ зі значною знижкою, не поспішайте ухвалювати рішення: «шанс», найімовірніше, виявиться з підступом.
Терези
Втручатися в чужі конфлікти небажано завжди, але сьогодні це може призвести до небезпеки залишитися винним, тому краще спостерігати за тим, як знайомі вам люди інтригують і плетуть підступи одне одному, збоку.
Скорпіон
Не найкращий день для ділових переговорів і — особливо — підписання: важливих документів, у їхній текст може вкрастися серйозна помилка, що ж до партнерів і колег, то з ними сьогодні важко буде знайти спільну мову.
Стрілець
Категорично не рекомендується відвідувати місця великого скупчення людей і конфліктувати з агресивно налаштованими людьми — наслідки можуть виявитися наскільки непередбачуваними, настільки й небезпечними.
Козоріг
День, коли дуже важливо дотримуватися поміркованості у всьому — від харчування до спілкування з людьми: найкраще провести день на самоті — так ви ні з ким не зможете посваритися, навіть якщо дуже сильно цього захочете.
Водолій
Щоб уникнути прикрих матеріальних втрат, будь-які фінансові операції — особливо ті, що стосуються великих закупі, — краще перенести на інший час, коли вдасться придбати не тільки потрібну, а й якісну річ.
Риби
Цього дня істина про те, що іноді краще мовчати, ніж говорити, набуде для вас особливого значення: необережно або невчасно сказане різке слово може завдати серйозної образи співрозмовнику.
Читайте також:
Астрологиня назвала три знаки, для яких березень 2026 року буде гармонійним і вдалим
Зодіакальний гороскоп на березень 2026 року для всіх 12 знаків
Рік Осла за зороастрійським календарем: що чекає на нас після весняного рівнодення 21 березня
Астрологиня назвала три знаки, для яких весна 2026 року буде особливою