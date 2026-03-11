Гороскоп на 12 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна триматися за те, що не має значення

Весняні квіти у вазі / © Credits

Не варто чіплятися за те, що вже не має для нас жодного значення, хоч би чого це стосувалося — роботи, кар’єри, фінансів, побутових питань чи стосунків із людьми.

На місце того, що вже віджило свій вік, обов’язково прийде щось нове — більш важливе і перспективне, але водночас — приємне і радісне.

Овен

Обставини нинішнього дня можуть скластися таким чином, що оточення почне відмовляти вас від ухваленого раніше важливого рішення: хоч би які аргументи воно наводило, зірки рекомендують наполягати на своєму.

Телець

Тримати під контролем свої емоції — переважно негативні — важливо завжди, але сьогодні — особливо: розбушувавшись, ви будете схожі на слона в посудній крамничці, з відповідними — небезпечними — наслідками.

Близнята

Не варто слухати тих, хто вирішить передати вам чутки і плітки, що стосуються вас або когось із ваших близьких — найімовірніше, їхній вчинок буде продиктований не турботою про вас, а банальною заздрістю і злістю.

Рак

Причиною конфліктів з іншими людьми може стати відчуття взаємного нерозуміння, але стіна, що виросла між вами й оточенням, спричинена винятково місячними енергіями, вже завтра вона зникне вже завтра.

Лев

На агресію, яку буде стосовно вас демонструвати світ цього дня, не варто відповідати відповідно: якщо немає можливості віджартуватися, краще проігнорувати чужий негатив і промовчати.

Діва

Отримавши пропозицію перейти на нову = оплачувану вище за всяку міру — роботу або купити потрібну вам річ зі значною знижкою, не поспішайте ухвалювати рішення: «шанс», найімовірніше, виявиться з підступом.

Терези

Втручатися в чужі конфлікти небажано завжди, але сьогодні це може призвести до небезпеки залишитися винним, тому краще спостерігати за тим, як знайомі вам люди інтригують і плетуть підступи одне одному, збоку.

Скорпіон

Не найкращий день для ділових переговорів і — особливо — підписання: важливих документів, у їхній текст може вкрастися серйозна помилка, що ж до партнерів і колег, то з ними сьогодні важко буде знайти спільну мову.

Стрілець

Категорично не рекомендується відвідувати місця великого скупчення людей і конфліктувати з агресивно налаштованими людьми — наслідки можуть виявитися наскільки непередбачуваними, настільки й небезпечними.

Козоріг

День, коли дуже важливо дотримуватися поміркованості у всьому — від харчування до спілкування з людьми: найкраще провести день на самоті — так ви ні з ким не зможете посваритися, навіть якщо дуже сильно цього захочете.

Водолій

Щоб уникнути прикрих матеріальних втрат, будь-які фінансові операції — особливо ті, що стосуються великих закупі, — краще перенести на інший час, коли вдасться придбати не тільки потрібну, а й якісну річ.

Риби

Цього дня істина про те, що іноді краще мовчати, ніж говорити, набуде для вас особливого значення: необережно або невчасно сказане різке слово може завдати серйозної образи співрозмовнику.

