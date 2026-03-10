Яке свято 11 березня 2026 року / © ТСН

Реклама

11 березня 2026 року — середа. 1476-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

11 березня віряни святкують День пам’яті святого Софронія, патріарха Єрусалимського / © unsplash.com

Завтра, 11 березня, віряни святкують День пам’яті святого Софронія, патріарха Єрусалимського. Народився у ХІ ст., спершу був монахом і відомий як автор глибоких духовних творів, особливо про молитву та внутрішнє життя. Як патріарх Єрусалимський, Софроній прославився боротьбою проти монофізитства і за збереження чистоти православної віри. Він також активно відстоював святині і християнські святині під час арабського завоювання Єрусалиму. Софроній залишив по собі цінні твори, зокрема «Ліствицю», що вплинули на подальший монаший аскетизм.

11 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день сантехніка / © unsplash.com

11 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день сантехніка. Цей день започаткувала Всесвітня рада сантехніків (World Plumbing Council) 2010 року з метою підкреслити важливу роль сантехніки та сантехніків у сучасному житті — від забезпечення чистою водою до належної системи каналізації, що має вирішальне значення для захисту здоров’я, санітарії та добробуту людей.

Реклама

11 березня День сертифікованого дієтолога-нутриціолога / © unsplash.com

Також 11 березня День сертифікованого дієтолога-нутриціолога. Цей день присвячений визнанню важливої ролі сертифікованих дієтологів‑нутриціологів у суспільстві — фахівців, які професійно вивчають харчування та дієтологію, проходять відповідну освіту й сертифікацію, щоб надавати науково обґрунтовані рекомендації щодо харчування, профілактики та лікування хвороб.

11 березня Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу та кіно / © unsplash.com

А ще 11 березня Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу та кіно. Цей день присвячений святкуванню багатої та різноманітної культури мусульманського світу, а також поширенню ідей миру, взаємної поваги та діалогу між різними народами та релігіями. У багатьох країнах проводять кінофестивалі, покази документальних фільмів, виставки мистецтва, панельні дискусії й культурні заходи, які відкривають людям глибше розуміння мусульманських традицій і способу життя.