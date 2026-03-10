ТСН у соціальних мережах

Яке завтра, 11 березня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 11 березня, Всесвітній день сантехніка. Віряни вшановують пам’ять святого Софронія, патріарха Єрусалимського. До Нового року залишилося 296 днів.

Тетяна Мележик
Яке свято 11 березня 2026 року

Яке свято 11 березня 2026 року / © ТСН

11 березня 2026 року — середа. 1476-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

11 березня віряни святкують День пам'яті святого Софронія, патріарха Єрусалимського / © unsplash.com

11 березня віряни святкують День пам’яті святого Софронія, патріарха Єрусалимського / © unsplash.com

Завтра, 11 березня, віряни святкують День пам’яті святого Софронія, патріарха Єрусалимського. Народився у ХІ ст., спершу був монахом і відомий як автор глибоких духовних творів, особливо про молитву та внутрішнє життя. Як патріарх Єрусалимський, Софроній прославився боротьбою проти монофізитства і за збереження чистоти православної віри. Він також активно відстоював святині і християнські святині під час арабського завоювання Єрусалиму. Софроній залишив по собі цінні твори, зокрема «Ліствицю», що вплинули на подальший монаший аскетизм.

11 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день сантехніка / © unsplash.com

11 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день сантехніка / © unsplash.com

11 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день сантехніка. Цей день започаткувала Всесвітня рада сантехніків (World Plumbing Council) 2010 року з метою підкреслити важливу роль сантехніки та сантехніків у сучасному житті — від забезпечення чистою водою до належної системи каналізації, що має вирішальне значення для захисту здоров’я, санітарії та добробуту людей.

11 березня День сертифікованого дієтолога-нутриціолога / © unsplash.com

11 березня День сертифікованого дієтолога-нутриціолога / © unsplash.com

Також 11 березня День сертифікованого дієтолога-нутриціолога. Цей день присвячений визнанню важливої ролі сертифікованих дієтологів‑нутриціологів у суспільстві — фахівців, які професійно вивчають харчування та дієтологію, проходять відповідну освіту й сертифікацію, щоб надавати науково обґрунтовані рекомендації щодо харчування, профілактики та лікування хвороб.

11 березня Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу та кіно / © unsplash.com

11 березня Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу та кіно / © unsplash.com

А ще 11 березня Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу та кіно. Цей день присвячений святкуванню багатої та різноманітної культури мусульманського світу, а також поширенню ідей миру, взаємної поваги та діалогу між різними народами та релігіями. У багатьох країнах проводять кінофестивалі, покази документальних фільмів, виставки мистецтва, панельні дискусії й культурні заходи, які відкривають людям глибше розуміння мусульманських традицій і способу життя.

