- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 176
- Час на прочитання
- 2 хв
Яке завтра, 11 березня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 11 березня, Всесвітній день сантехніка. Віряни вшановують пам’ять святого Софронія, патріарха Єрусалимського. До Нового року залишилося 296 днів.
11 березня 2026 року — середа. 1476-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 11 березня, віряни святкують День пам’яті святого Софронія, патріарха Єрусалимського. Народився у ХІ ст., спершу був монахом і відомий як автор глибоких духовних творів, особливо про молитву та внутрішнє життя. Як патріарх Єрусалимський, Софроній прославився боротьбою проти монофізитства і за збереження чистоти православної віри. Він також активно відстоював святині і християнські святині під час арабського завоювання Єрусалиму. Софроній залишив по собі цінні твори, зокрема «Ліствицю», що вплинули на подальший монаший аскетизм.
11 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день сантехніка. Цей день започаткувала Всесвітня рада сантехніків (World Plumbing Council) 2010 року з метою підкреслити важливу роль сантехніки та сантехніків у сучасному житті — від забезпечення чистою водою до належної системи каналізації, що має вирішальне значення для захисту здоров’я, санітарії та добробуту людей.
Також 11 березня День сертифікованого дієтолога-нутриціолога. Цей день присвячений визнанню важливої ролі сертифікованих дієтологів‑нутриціологів у суспільстві — фахівців, які професійно вивчають харчування та дієтологію, проходять відповідну освіту й сертифікацію, щоб надавати науково обґрунтовані рекомендації щодо харчування, профілактики та лікування хвороб.
А ще 11 березня Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу та кіно. Цей день присвячений святкуванню багатої та різноманітної культури мусульманського світу, а також поширенню ідей миру, взаємної поваги та діалогу між різними народами та релігіями. У багатьох країнах проводять кінофестивалі, покази документальних фільмів, виставки мистецтва, панельні дискусії й культурні заходи, які відкривають людям глибше розуміння мусульманських традицій і способу життя.