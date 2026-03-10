ТСН у соціальних мережах

Смертельний улов: рибалки потрапляють до лікарень через боєприпаси з хімічною зброєю

Через контакт із ними члени екіпажів отримують серйозні хімічні опіки, а вилов доводиться знищувати.

Софія Бригадир
Хімічна зброя

Хімічна зброя / © pixabay.com

Рибальські команди біля узбережжя США продовжують випадково витягувати з океану старі боєприпаси з хімічними речовинами. Йдеться про зброю часів Першої та Другої світових воєн, яку десятиліттями тому утилізували, просто скинувши в Атлантичний океан.

Про це повідомило видання ARS Technica.

За даними фахівців охорони здоров’я штату Нью-Джерсі та Центрів контролю і профілактики захворювань США (CDC), від 2016 до 2023 року біля узбережжя штату сталося щонайменше три випадки, коли рибальські екіпажі випадково підняли небезпечні хімічні боєприпаси. Про це повідомляється у Щотижневому звіті про захворюваність і смертність (MMWR).

Під час цих інцидентів щонайменше шестеро рибалок зазнали ураження іпритом — бойовою отруйною речовиною, яка викликає пухирі та хімічні опіки шкіри й слизових оболонок. Один із постраждалих потрапив до відділення невідкладної допомоги з респіраторною недостатністю та опіками другого ступеня. Іншого госпіталізували до спеціалізованого опікового центру, де йому знадобилися пересадка шкіри та подальша реабілітація.

Проблема пов’язана з тим, що до 1970 року США утилізували близько 17 тисяч тонн невикористаної хімічної зброї, скинувши її у води Атлантики. Через океанські течії, шторми та господарську діяльність на шельфі точне розташування багатьох таких відходів нині невідоме.

У одному з випадків 2016 року біля Атлантик-Сіті рибальський екіпаж під час вилову молюсків підняв боєприпас на борт конвеєрною стрічкою. Один із членів команди викинув його назад у море, але отримав сильні опіки руки, що потребували пересадки шкіри. Окрім шкоди здоров’ю, інцидент призвів до знищення значної партії морепродуктів: довелося відкликати 192 ящики супу з молюсків та утилізувати ще 704 ящики сировини.

Ще один випадок стався 2017 року біля узбережжя Лонг-Біч, коли рибальські снасті витягли ящик із двадцятьма каністрами, що містили сірчаний іприт. Тоді троє членів екіпажу зазнали уражень, а понад 5300 бушелів виловлених молюсків довелося продезінфікувати й знищити.

Найновіший інцидент зафіксували 2023 року поблизу Кейп-Мей. Один із рибалок, який викинув знайдений боєприпас назад у воду, потрапив до лікарні з опіками та проблемами з диханням.

Фахівці зазначають, що такі відходи досі становлять небезпеку для працівників рибальської галузі та харчової безпеки. При цьому законодавство США не зобов’язує вилучати подібні боєприпаси, оскільки вони вважаються покинутими й частково деградованими.

Експерти радять рибалкам знати райони можливих скидів, використовувати засоби індивідуального захисту, негайно повідомляти про подібні знахідки та звертатися по медичну допомогу. У разі таких інцидентів потрібна координація між Береговою охороною США, Управлінням з контролю за продуктами і ліками, місцевою владою та рибальськими компаніями.

Нагадаємо, на дні моря біля берегів Мальти робот знайшов унікальний «скарб» часів Другої світової війни.

