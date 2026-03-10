Угорщина не збирається віддавати вилучені мільйони "Ощадбанку": уряд видав спецпостанову

Угорщина та Україна / © УНІАН

Уряд Угорщини запровадив нові правила зберігання конфіскованих цінностей. Це стало відповіддю на резонансний інцидент, коли в українських громадян, що перетинали кордон країни, вилучили значну суму готівки та золоті зливки. Згідно з постановою, ці активи залишатимуться під контролем держави до завершення слідчих дій.

Про це йдеться у тексті постанови.

Угорський уряд ухвалив постанову №49/2026 (III.9.), яка стосується заходів щодо 35 мільйонів євро, 40 мільйонів доларів готівкою, а також 9 золотих зливків, кожен вагою по 1 кілограму, що перевозили територією країни.

Згідно з постановою, Національна податкова і митна адміністрація Угорщини зберігатиме вилучені активи на час проведення розслідування.

Як зазначається в документі, 5 березня угорські митники взяли під контроль два транспортні засоби, у яких перебували семеро громадян України.

«На місці перевірки не вдалося встановити походження коштів, їхній кінцевий пункт призначення, мету транспортування та правові підстави для перевезення таких активів територією країни», — йдеться у документі.

У постанові стверджується, що «спосіб транспортування грошей і золота не відповідав звичній міжнародній практиці, тому було розпочато кримінальне провадження». Крім того, угорська влада заявила, що обставини перевезення нібито можуть становити ризики для національної безпеки.

«Слідство має встановити походження активів, мету їх транспортування та можливі зв’язки перевізників із кримінальними або іншими організаціями», — зазначається в документі.

Постанова передбачає, що розслідування триватиме до 60 днів із моменту набуття документом чинності. На цей період вилучені кошти та золоті зливки залишатимуться під контролем угорських органів влади. Постанова була опублікована в «Угорському віснику» та вже набула чинності.

Угорщина шантажує Україну вилученими грошима

Нагадаємо провладна угорська партія «Фідес» Віктора Орбана подала до парламенту законопроєкт про арешт українських мільйонів «інкасаторської» валюти та золота, які Угорщина захопила 6 березня.

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар, коментуючи інцидент із затриманням інкасаторських автомобілів, заявив про те, що угорська влада фактично пов’язала повернення грошей, вилучених у інкасаторів українського державного «Ощадбанку», із відновленням постачання нафти через трубопровід «Дружба».