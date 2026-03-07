Затримання українських інкасаторів в Угорщині: що відомо про вилучені гроші і золото

Семеро українців повернули додому після затримання в Угорщині. / © Андрій Сибіга

Угорська влада вилучила значну суму готівки, золото та бронеавтомобілі в українських інкасаторів, а самих працівників вирішила видворити з країни. Попри проведення обшуків та допитів у Центрі протидії тероризму (TEK), жодному з українців не висунули кримінальну підозру — вони проходять у справі як свідки.

Про це повідомив угорський адвокат Лорант Горват, який представляє інтереси українців, в інтерв’ю виданню Kyiv Post

Юридичний статус затриманих та видворення

За словами юриста, кримінальне провадження в Угорщині наразі ведеться проти «невстановленої особи» за підозрою у відмиванні грошей. Щодо самих інкасаторів застосували норми імміграційного законодавства.

«Компетентний імміграційний орган видав розпорядження про видворення цих осіб», — повідомив Горват.

Також він уточнив, що рішення ухвалено згідно із Законом Угорщини «Про загальні правила в’їзду та перебування громадян третіх країн». Адвокат наголосив, що всі сім громадян України не мають жодної підозри в кримінальному провадженні.

Обмеження доступу та вилучення майна

Пан Горват заявив про недопуск до затриманих консулів та захисників одразу після арешту. Також залишається незрозумілим, як проходив допит у спецслужбах.

«Нам невідомо, чи було забезпечено належне юридичне представництво або послуги перекладача під час допиту. Зрештою слідчий орган заявив, що особи були допитані як свідки і що жодної підозри їм не пред’явлено. Офіційного детального пояснення щодо причин відсторонення юридичних радників та дипломатичних представників надано не було», — зазначив адвокат.

За його словами, готівка та золото угорська сторона вилучила для «збереження доказів» та запобіганню переміщенню активів. Наразі під арештом перебувають і транспортні засоби.

Міжнародно-правові стандарти

Адвокат вимагає перевірити, чи не порушила угорська поліція міжнародні правила та права людини під час затримання українців.

«Зокрема, це — право на доступ до юридичного радника та процесуальні гарантії, які мають бути забезпечені під час затримання та провадження про видворення іноземних громадян. Також є питання щодо того, чи були повністю дотримані процесуальні гарантії в подібних ситуаціях, можуть бути застосовані міжнародно-правові стандарти, закріплені в Європейській конвенції з прав людини та Віденській конвенції про консульські зносини», — наголосив юрист.

Наразі адвокат очікує на отримання всіх матеріалів справи для детального ознайомлення.

Затримання українців в Угорщині — що відомо

Угорські правоохоронці без пояснення причин затримали два броньовані автомобілі українського «Ощадбанку». В інкасаторських машинах транспортували вантаж особливої цінності — десятки мільйонів у іноземній валюті та значну кількість золотих злитків.

У Національному банку України, що 5 березня два автомобілі інкасаторської служби затримали представники правоохоронних органів Угорщини.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це затримання захопленням заручників та частиною передвиборчого шантажу з боку Угорщини. Україна готує дипломатичну відповідь та не виключає впровадження санкцій.

Проте вже ввечері 6 березня стало відомо, що семеро українців повернули додому після затримання в Угорщині.

Вони повернулися додому у важкому емоційному стані. Наразі триває робота над поверненням до України інкасаторських автомобілів і коштів, які в них перевозилися.