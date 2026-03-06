Угорщина захопила інкасаторів "Ощадбанку" з мільйонами готівки та золотом: всі подробиці

Захоплення інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині / © ТСН

У Будапешті безпідставно затримали два інкасаторські авто «Ощадбанку» з десятками мільйонів іноземної валюти та кілограмами золота. Доля сімох українських співробітників наразі невідома, а машини заблоковані на території силових структур Угорщини. Очільник МЗС України Андрій Сибіга назвав дії Угорщини «державним тероризмом та рекетом». Київ скерував офіційну ноту з вимогою негайного звільнення українських громадян.

ТСН.ua зібрав усе про захоплення інкасаторів «Ощадбанку».

Заява «Ощадбанку» про викрадення інкасаторів з грошима

«Ощадбанк» 5 березня заявив про викрадення своїх працівників, інкасаторських автомобілів і цінностей на території Угорщини. За інформацією банку, дві інкасаторські машини, які супроводжували семеро співробітників бригади інкасації, були безпідставно затримані в сусідній країні під час планового перевезення іноземної валюти та банківських металів між «Райффазен банк Австрія» та «Ощадбанк Україна».

«Відповідно до даних GPS сигналу, незаконно затримані автомобілі „Ощадбанку“ наразі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місце перебування автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України. Місце перебування співробітників «Ощадбанку» наразі невідоме«, — йдеться в зааяві.

Як зазначає банк, транспортування коштів і цінностей відбувалося в межах міжнародної угоди з «Райффазен Банк Австрія». Весь вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезення та чинних європейських митних процедур.

За даними установи, у затриманих автомобілях перевозилися 40 млн дол., 35 млн євро та 9 кг золота.

«Ощадбанк» вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України», — наголосили в банку.

Його керівництво повідомило, що підтримує постійний контакт із МЗС України та правоохоронними органами для координації подальших дій.

«Угорщина взяла заручників та викрала гроші», — Сибіга

На інцидент також відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, у Будапешті угорська влада фактично взяла в заручники сімох громадян України. Причини затримання, їхній стан здоров’я та можливість зв’язку з ними наразі залишаються невідомими.

Міністр підтвердив, що всі семеро є співробітниками державного «Ощадбанку», які здійснювали рейс двома інкасаторськими автомобілями між Австрією та Україною. Вони перевозили кошти та цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.

«Фактично, йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та „сила“, про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет«, — наголосив Сибіга.

За його словами, Україна вже направила офіційну ноту з вимогою негайного звільнення своїх громадян.

Також Київ планує звернутися до Євросоюзу з проханням надати чітку правову оцінку діям угорської влади, зокрема щодо захоплення заручників та можливого пограбування.

Заява НБУ про захоплення інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині

У Національному банку України, посилаючись на інформацію «Ощадбанку», підтвердили, що 5 березня два автомобілі інкасаторської служби були затримані представниками правоохоронних органів Угорщини.

У складі бригад перебували сім співробітників банку. Наразі їхнє місцеперебування невідоме, а мобільний зв’язок із ними відсутній. За даними GPS, інкасаторські автомобілі можуть перебувати в центрі Будапешта.

«Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу», — заявили в НБУ.

Де саме перебувають викрадені авто «Ощадбанку»?

Джерела ТСН.ua у дипломатичних колах повідомили, що угорська влада могла розмістити затримані інкасаторські автомобілі «Ощадбанку» на закритій території свого Антитерористичного центру.