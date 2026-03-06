- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 439
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза
Повітряну тривогу оголосили на Київщині та Чернігівщині.
Увечері 6 березня у низці північних регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Ворожі дрони зафіксували у повітряному просторі Київської та Чернігівської областей.
Про це повідомили у Повітряних сил ЗСУ.
За оперативною інформацією військових, станом на 18:49 група безпілотників рухається у напрямку передмість столиці — Гостомеля та Бучі.
Хронологія фіксації БпЛА:
18:17: дрони на Чернігівщині тримали курс на Славутич та селище Гончарівське.
18:34: зафіксовано проліт БпЛА через північну частину Київської області у напрямку Іванкова.
18:49: загроза для населених пунктів Гостомель та Буча.
18:56: безпілотник тримає курс на Київ.
Станом на 6 березня 18:53 карта повітряної тривоги має такий вигляд:
Жителів регіонів, де оголосили тривогу, закликають залишатися в укриттях або в безпечних місцях.
Нагадаємо, Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину. Глава держави відвідав ключові населені пункти регіону, які перебувають під постійною загрозою російських атак, та зустрівся з українськими захисниками.