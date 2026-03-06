ТСН у соціальних мережах

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза

Повітряну тривогу оголосили на Київщині та Чернігівщині.

Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Увечері 6 березня у низці північних регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Ворожі дрони зафіксували у повітряному просторі Київської та Чернігівської областей.

Про це повідомили у Повітряних сил ЗСУ.

За оперативною інформацією військових, станом на 18:49 група безпілотників рухається у напрямку передмість столиці — Гостомеля та Бучі.

Хронологія фіксації БпЛА:

  • 18:17: дрони на Чернігівщині тримали курс на Славутич та селище Гончарівське.

  • 18:34: зафіксовано проліт БпЛА через північну частину Київської області у напрямку Іванкова.

  • 18:49: загроза для населених пунктів Гостомель та Буча.

  • 18:56: безпілотник тримає курс на Київ.

Станом на 6 березня 18:53 карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Карта повітряної тривоги.

Карта повітряної тривоги.

Жителів регіонів, де оголосили тривогу, закликають залишатися в укриттях або в безпечних місцях.

Нагадаємо, Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину. Глава держави відвідав ключові населені пункти регіону, які перебувають під постійною загрозою російських атак, та зустрівся з українськими захисниками.

