Зеленський прибув на Донеччину: про що він попередив українців

Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину. Глава держави відвідав ключові населені пункти регіону, які перебувають під постійною загрозою російських атак, та зустрівся з українськими захисниками.

Про це він повідомив у своєму зверненні.

Під час візиту Зеленський наголосив на тому, що керівництво РФ не відмовляється від своїх загарбницьких цілей щодо повної окупації Донбасу. За словами президента, ворог активно готується до ескалації бойових дій.

Реклама

«Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними», — заявив глава держави.

У цьому контексті президент підкреслив критичну необхідність своєчасного та повного забезпечення українських бригад, які тримають оборону на цьому напрямку.

У межах поїздки президент відвідав Дружківку, Краматорськ, Слов’янськ та інші міста регіону. Головною метою візиту стала зустріч із підрозділами Сил оборони України.

Зеленський особисто поспілкувався з бійцями 28-ї, 100-ї та 24-ї окремих механізованих бригад, а також воїнами 36-ї окремої бригади морської піхоти. Президент висловив вдячність кожному, хто зі зброєю в руках захищає державність та життя українців на передовій.

Реклама

«І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ. Зло треба зупиняти. Українці тут, на Донбасі, саме це й роблять», — підсумував Зеленський.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що російські війська наразі не мають можливості здійснити новий наступ на столицю України, а чутки про можливий прорив на київському напрямку не відповідають дійсності.

Він наголосив, що ситуація перебуває під контролем, і підкреслив, що Україна продовжує тримати оборону завдяки стійкості та самопожертві військовослужбовців на передовій, які у надскладних умовах утримують фронт.

До слова, раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що за теперішніх темпів просування російській армії знадобиться орієнтовно півтора року, щоб захопити 6 тисяч квадратних кілометрів, які перебувають під контролем України в Донецькій області.