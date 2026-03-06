Як тримати слизьку рибу / © pexels.com

Через це риба постійно вислизає, а процес підготовки до приготування затягується. Втім, існує простий кухонний лайфгак, який допоможе легко впоратися з цією проблемою — звичайна кухонна сіль, що є майже на кожній кухні.

Секрет методу дуже простий. Перш ніж почати чистити рибу, змочіть руки водою, а потім злегка вмочіть пальці у крупну кухонну сіль. Дрібні кристали утворять на шкірі своєрідний шорсткий шар, який значно покращить зчеплення з поверхнею риби. Завдяки цьому тушка більше не ковзатиме в руках, і ви зможете без зайвих труднощів очистити її від луски, випатрати та нарізати на акуратні порційні шматки.

Чому краще використовувати крупну сіль

Щоб цей кухонний лайфгак працював максимально ефективно, варто обирати саме крупну кам’яну сіль. Вона розчиняється повільніше, тому довше зберігає шорсткість і допомагає надійно утримувати слизьку рибу під час обробки. До того ж сіль має природні антисептичні властивості. Після завершення роботи достатньо просто змити її водою — разом із кристалами зникне й характерний рибний запах на руках.

Коли цей спосіб особливо корисний

Такий метод особливо стане у пригоді, коли потрібно почистити річкову рибу, яка зазвичай має багато слизу. Також лайфгак добре працює з морською рибою, що має дрібну й щільну луску. При цьому спосіб абсолютно безпечний, не потребує спеціальних інструментів і жодним чином не впливає на смак риби.

Є ще один приємний бонус: сіль трохи підсушує поверхню риби. Завдяки цьому луска відходить значно легше, а під час чищення майже не розлітаються бризки.

Спробуйте цей простий лайфгак наступного разу, коли будете готувати рибу. Ви помітите, що чистити й обробляти свіжу рибу стане набагато швидше, зручніше та акуратніше.