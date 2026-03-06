Как держать скользкую рыбу / © pexels.com

Поэтому рыба постоянно ускользает, а процесс подготовки к приготовлению затягивается. Впрочем, существует простой кухонный лайфхак, который поможет легко справиться с этой проблемой — обычная поваренная соль, почти на каждой кухне.

Секрет метода очень прост. Прежде чем начать чистить рыбу, смочите руки водой, а затем слегка обмакните пальцы в крупную поваренную соль. Мелкие кристаллы образуют на коже своеобразный шершавый слой, который значительно улучшит сцепление с поверхностью рыбы. Благодаря этому тушка больше не будет скользить в руках, и вы сможете без лишних затруднений очистить ее от чешуи, выпотрошить и нарезать на аккуратные порционные куски.

Почему лучше использовать крупную соль

Чтобы этот кухонный лайфхак работал максимально эффективно, следует выбирать именно крупную каменную соль. Она растворяется медленнее, поэтому дольше сохраняет шероховатость и помогает надежно удерживать скользкую рыбу во время обработки. К тому же соль обладает естественными антисептическими свойствами. После работы достаточно просто смыть ее водой — вместе с кристаллами исчезнет и характерный рыбный запах на руках.

Когда этот способ особенно полезен

Такой метод особенно пригодится, когда нужно почистить речную рыбу, которая обычно имеет много слизи. Также лайфгак хорошо работает с морской рыбой, имеющей мелкую и плотную чешую. При этом способ абсолютно безопасен, не нуждается в специальных инструментах и никоим образом не влияет на вкус рыбы.

Есть еще один приятный бонус: соль немного подсушивает поверхность рыбы. Благодаря этому чешуя отходит гораздо легче, а во время чистки почти не разлетаются брызги.

Попробуйте этот простой лайфхак в следующий раз, когда будете готовить рыбу. Вы заметите, что чистить и обрабатывать свежую рыбу станет гораздо быстрее, удобнее и аккуратнее.