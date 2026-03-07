Россия нацелилась на Днепр и Запорожье: в ОП рассказали о плане Путина на 2026 год — что известно

Путин хочет захватить Днепр и Запорожье / © ТСН

Россия планирует создать условия для захвата Запорожья и хочет продолжать направление Днепра. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса. Подобное заявление делал и сам президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина получила планы России на 2026-2027 годы.

Чего ждать этим городам осенью и летом, есть ли угроза планов и возможностей РФ — об этом в комментарии сайта ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Что говорят в Офисе президента

Россияне не отказались от планов захватить Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу. Об этом заявил заместитель руководителя ОП, бригадный генерал Павел Палиса в интервью "Радио Свобода”.

По словам Палисы, армия РФ за 2025 год оккупировала «меньше процента от общей территории Украины, заключив более 450 тысяч своих военных».

Он считает, что для оккупации 6 тысяч квадратных километров, находящихся под контролем Украины в Донецкой области, российским военным «пригодится ориентировочно полтора года» и «ресурс, равный величине нынешней группировки Вооруженных сил РФ на территории Украины».

«Им будет очень тяжело это сделать. Это будет совсем не так быстро, как они хотят», — отметил заместитель руководителя ОП.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия, безусловно, хочет продолжать направление Запорожской области, направление Днепра тоже.

«Видим, что они не выполнили свои цели. Мы получили и планы на 2026–2027. Понимаем, что они желают. Понимаем, что их направления остаются актуальными — оккупация востока нашего государства, а именно Донецкой и Луганской областей. Они, безусловно, хотят продолжать направление Запорожской области, направление Днепра тоже. Им сложно, но они смотрят на Одесский регион», — рассказал Зеленский.

В то же время, по словам президента, эти карты пока ничего общего с реальностью не имеют, потому что они не могут выполнить задание.

Есть ли реальная угроза для Днепра и Запорожья

Военный эксперт Олег Жданов считает, что непосредственная угроза скорой оккупации Днепра в ближайшие годы маловероятна. По его словам, российские войска сейчас пытаются продвигаться на юго-востоке Днепропетровской области — в районе стыка Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

«Я думаю, что Днепру вряд ли в ближайшие годы может угрожать прямая интервенция со стороны российских оккупантов. Там юго-восточная часть Днепропетровской области, где армия РФ сейчас пытается срезать с Донецкой и пройти в Запорожскую, и часть области под угрозой прямой оккупации со стороны России», — говорит ТСН.ua эксперт.

В то же время, по его словам, для России важным остается именно Запорожье. Кремль рассматривает его как ключевое звено для расширения сухопутного коридора в Крым.

«России сегодня нужно Запорожье для того, чтобы расширить сухопутный коридор в Крым. Это во-первых, и во-вторых, я думаю, что в районе Запорожья река Днепр после спуска водохранилища достаточно узкая, не такая уж полноводная, и дно водохранилища на сегодняшний день подсохло», — объясняет Олег Жданов.

По его словам, этим уже пытаются пользоваться российскими диверсионно-разведывательными группами.

«И уже там, мы знаем, ДРГ ходят по дну бывшего водохранилища, пытаются провести разведывательно-диверсионную деятельность», — добавляет он.

Зачем Путину плацдарм на правом берегу

По мнению эксперта, для Кремля стратегически важно создание плацдарма на правом берегу Днепра. Это может открыть путь к новым наступательным операциям на юге Украины.

«Путину очень нужен плацдарм на правом берегу. Для него первично это захват Николаева, Одессы, Вознесенска и выход на Кишинев», — отмечает ТСН.ua Олег Жданов.

По его словам, реализация такого плана может иметь более широкую геополитическую цель — давление на Европу из-за Молдовы.

«Далее он будет „душить“ через территорию Молдовы, пытаться оккупировать Молдову, будет давить на Европейский Союз и пытаться, а параллельно будет пытаться захватывать другие области нашей страны — опять же возвращаемся к плану „Новороссия“, — объясняет военный эксперт.

В то же время, отмечает он, такой сценарий возможен только при условии, что российским войскам удастся захватить значительную часть Запорожской области и город Запорожье.

Сможет ли РФ реализовать свои планы до конца 2026 года

Жданов считает, что до конца 2026 года реализовать столь масштабные планы России будет крайне сложно.

«Я думаю, что в ближайшее время, до конца этого года, вряд ли они смогут это сделать», — говорит он.

По его словам, многое будет зависеть от действий самой Украины и того, как будут использоваться ресурсы на фронте.

«Все будет зависеть, опять же, от нас. Если мы снова будем заниматься такими операциями, как сейчас — мы фактически „сжигаем“ сегодня штурмовую пехоту в этих контратаках за там каких-то 100-200 километров зачищенной территории», — объясняет военный эксперт.

Он также отмечает, что важной остается стратегия на предстоящие кампании.

«А потом весенняя-летняя кампания наступательная Российской Федерации — чем мы будем отбиваться? Наш главком — тактические задачи он решает, а стратегическая задача здесь огромный вопрос», — добавляет Олег Жданов.

Могут ли россияне обстреливать Днепр и Запорожье из артиллерии

По словам эксперта, непосредственно доставать артиллерией в Днепр российские войска не могут из-за большого расстояния.

«А Днепр — нет, там расстояние около 60 километров», — объясняет ТСН.ua Олег Жданов.

В то же время ситуация для Запорожья может быть иной, если российские войска продвинутся поближе к городу.

«Запорожью вероятнее всего то, что если им удастся опять-таки вернуться в район Степногорска, то оттуда российская артиллерия может доставать в Запорожье», — говорит военный эксперт.

Что касается Днепра, то, по его словам, угроза обстрелов остается всегда.

«Оттуда в Днепр только ракетами можно достать, а мы знаем, что по Днепру ракеты прилетают и так, с территории Российской Федерации», — отмечает ТСН.ua Олег Жданов.

Есть ли у Путина ресурсы для захвата больших городов

По мнению эксперта, на сегодняшний день у России нет достаточных сил и ресурсов, чтобы захватывать крупные украинские города.

«Нет, я думаю, что таких сил и средств у Путина нет на сегодняшний день», — убежден Олег Жданов.

Он напомнил, что Кремль уже несколько лет пытается нарастить численность своей армии.

«Они каждый год начиная с 2022 года, когда Путин издал указ о том, что Вооруженные силы России должны быть 2,5 миллиона, из них 1,5 миллиона — военнослужащих. Он каждый год вынимает этот указ, каждый год пытается укомплектовать вооруженные силы до такой численности», — говорит эксперт.

По его словам, даже заявленные планы по набору военных вызывают множество вопросов.

«В этом году они запланировали 409 тысяч поставить контрактников и призывников. У меня такой простой вопрос возникает: 710 тысяч мы оцениваем сегодня группировки российских войск на нашей территории, они хотят довести до 800 тысяч — это плюс 90 тысяч. Так что, 310 тысяч они заранее закладывают в потери? — отмечает Олег Жданов.

Эксперт также указал на кадровые проблемы в российских силовых структурах.

«Я знаю, что та же Росгвардия в РФ укомплектованность очень плохая. И там эти росгвардейцы предпочитают положить рапорт на стол, но не ехать в зону боевых действий», — говорит он.

По его словам, именно поэтому российские власти пытаются усилить контроль внутри страны.

«У них там уже системные облавы — на мигрантов, на гастарбайтеров, там массовые проверки документов», — добавляет Олег Жданов.

ВСУ на Запорожском направлении отвоевали больше, чем захватила РФ

Ранее мы рассказывали, что украинские защитники за последний месяц уволили на Запорожском направлении больше территорий, чем оккупировала армия РФ. Силам обороны удалось не только остановить активное наступление РФ, но и отвергнуть россиян с ранее увлеченных позиций.

По словам военного обозревателя Ивана Тимочка, успех ВСУ на этом участке фронта свидетельствует о срыве планов российского командования. Возвращение территорий стало логичным завершением этапа оборонной операции.

“То есть мало того, что их остановили, еще и отбили часть территории. То есть, факт освобождения территорий — это лишь один из этапов остановки продвижения сил противника и срыва их стратегических замыслов на этом направлении. Это значит не просто факт освобожденных территорий, но и не дали возможности противнику занять новые. Россиян вывели в минус”, — заявил эксперт.