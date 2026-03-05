- Дата публикации
ВСУ на Запорожском направлении отвоевали больше, чем захватила РФ: эксперт раскрыл, как это удалось
Силы обороны показали ошеломляющую динамику на фронте, отметил Иван Тимочко.
Украинские защитники за последний месяц уволили на Запорожском направлении больше территорий, чем оккупировал противник. Силам обороны удалось не только остановить активное наступление РФ, но и отвергнуть россиян с ранее увлеченных позиций.
Об этом в эфире «24 Канала» сообщил военный обозреватель Иван Тимочко.
По словам эксперта, успех ВСУ на этом участке фронта свидетельствует о срыве планов российского командования. Возвращение территорий явилось логичным завершением этапа оборонной операции.
«То есть мало того, что их остановили, еще и отбили часть территории. То есть, факт освобождения территорий — это лишь один из этапов остановки продвижения сил противника и срыва их стратегических замыслов на этом направлении. Это значит не просто факт освобожденных территорий, но и не дали возможности противнику занять новые. Россиян вывели в минус», — заявил Иван Тимочко.
Одним из факторов успеха обозреватель называет адаптацию украинских подразделений к методам ведения боя врага. В частности, речь идет об эффективной борьбе с малыми группами пехоты, которые пытались проникать в глубь украинских позиций.
«Найден способ противодействия утечке противника. Я не говорю, что он идеально продуман, но, тем не менее», — подчеркнул эксперт.
Напомним, по данным аналитиков, февраль стал переломным — за последние две недели месяца Силы обороны отвоевали больше земель, чем захватил враг. Всего с начала года уволено около 257 кв. км. Темпы деоккупации растут: если в середине февраля (14–20 числа) чистый прирост составил 33 кв. км , то за последнюю неделю месяца этот показатель достиг почти 57 кв. км .