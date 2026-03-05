ВСУ на Запорожском направлении отвоевали больше, чем захватила РФ: эксперт раскрыл, как это удалось

ВСУ

Украинские защитники за последний месяц уволили на Запорожском направлении больше территорий, чем оккупировал противник. Силам обороны удалось не только остановить активное наступление РФ, но и отвергнуть россиян с ранее увлеченных позиций.

Об этом в эфире «24 Канала» сообщил военный обозреватель Иван Тимочко.

По словам эксперта, успех ВСУ на этом участке фронта свидетельствует о срыве планов российского командования. Возвращение территорий явилось логичным завершением этапа оборонной операции.

«То есть мало того, что их остановили, еще и отбили часть территории. То есть, факт освобождения территорий — это лишь один из этапов остановки продвижения сил противника и срыва их стратегических замыслов на этом направлении. Это значит не просто факт освобожденных территорий, но и не дали возможности противнику занять новые. Россиян вывели в минус», — заявил Иван Тимочко.

Одним из факторов успеха обозреватель называет адаптацию украинских подразделений к методам ведения боя врага. В частности, речь идет об эффективной борьбе с малыми группами пехоты, которые пытались проникать в глубь украинских позиций.

«Найден способ противодействия утечке противника. Я не говорю, что он идеально продуман, но, тем не менее», — подчеркнул эксперт.

Напомним, по данным аналитиков, февраль стал переломным — за последние две недели месяца Силы обороны отвоевали больше земель, чем захватил враг. Всего с начала года уволено около 257 кв. км. Темпы деоккупации растут: если в середине февраля (14–20 числа) чистый прирост составил 33 кв. км , то за последнюю неделю месяца этот показатель достиг почти 57 кв. км .