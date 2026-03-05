24-летняя дочь Ольги Сумской удивила прибылью с бизнеса и раскрыла, на какие деньги сейчас живет

Ольга Сумская с дочерью Анной / © instagram.com/olgasumska

Младшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, которая недавно рассекретила свои первые отношения, удивила прибылью от бизнеса.

В прошлом году 24-летняя Анна Борисюк основала бренд собственной спортивной одежды. В сентябре 2025-го девушка открыла онлайн-магазин. Однако, как признается дочь Ольги Сумской в интервью Oboz.ua, прибыли она пока еще не получает. Более того, даже фактических продаж спортивной одежды еще не было. Поэтому, пока Анна живет на средства, которые зарабатывает благодаря актерству, а также ей помогают родители.

"Пока бизнес не приносит прибыли. Если честно - продаж еще фактически не было. То есть сейчас я с него ничего не получаю. Живу пока за счет спектаклей - актерство меня все еще кормит. И, конечно, бывает, что помогают родители - не скрываю этого. Это поддержка, за которую благодарна, но понимаю, что это временно", - поделилась Анна.

Ольга Сумская с дочерью Анной / © instagram.com/olgasumska

Что касается бизнеса - то дочь Ольги Сумской говорит, что понимает - сразу безумных доходов не будет. По словам Анны, нужно время, чтобы выйти на высокий уровень. Однако в Борисюк уже есть определенные идеи. Девушка планирует полный перезапуск, чтобы громко заявить о себе на рынке.

"Бизнес я планирую перезапустить - уже по-настоящему, системно. Не рассчитываю на быстрый эффект: понимаю, что это может занять год, два. Возможно, и больше. Но хочу выйти мощно. И в то же время я реалистка: все предприниматели, с которыми говорила, признаются, что проходили порой через страшные убытки. Ни у кого не было с первого раза какого-то сказочного взлета - такого успешного успеха. Потому что никогда такого не происходит сразу. Нужно время", - отметила Анна.

Напомним, недавно дочь Ольги Сумской высказалась об общении с родной сестрой. Антонина Паперная еще до полномасштабной войны в Украине поселилась в России, где и осталась жить.