24-річна донька Ольги Сумської здивувала прибутком з бізнесу і розкрила, на які гроші зараз живе

Ольга Сумська з донькою Ганною / © instagram.com/olgasumska

Молодша донька української акторки Ольги Сумської, яка нещодавно розсекретила свої перші стосунки, здивувала прибутком від бізнесу.

Торік 24-річна Ганна Борисюк заснувала бренд власного спортивного одягу. У вересні 2025-го дівчина відкрила онлайн-магазин. Проте, як зізнається донька Ольги Сумської в інтерв'ю Oboz.ua, прибутку вона поки ще не отримує. Ба більше, навіть фактичних продажів спортивного одягу ще не було. Тож, поки що Ганна живе на кошти, які заробляє завдяки акторству, а також їй допомагають батьки.

"Поки що бізнес не приносить прибутку. Якщо чесно – продажів ще фактично не було. Тобто зараз я з нього нічого не отримую. Живу наразі за рахунок вистав – акторство мене все ще годує. І, звісно, буває, що допомагають батьки – не приховую цього. Це підтримка, за яку вдячна, але розумію, що це тимчасово", - поділилась Ганна.

Ольга Сумська з донькою Ганною

Щодо бізнесу – то донька Ольги Сумської говорить, що розуміє – одразу шалених прибутків не буде. За словами Ганни, потрібен час, аби вийти на високий рівень. Проте Борисюк вже має певні ідеї. Дівчина планує повний перезапуск, аби гучно заявити про себе на ринку.

"Бізнес я планую перезапустити – вже по-справжньому, системно. Не розраховую на швидкий ефект: розумію, що це може зайняти рік, два. Можливо, й більше. Але хочу вийти потужно. І водночас я реалістка: усі підприємці, з якими говорила, зізнаються, що проходили часом через страшні збитки. Ні в кого не було з першого разу якогось казкового зльоту – аж такого успішного успіху. Бо ніколи такого не стається одразу. Потрібен час", - зазначила Ганна.

