Донька Ольги Сумської висловилася про сестру Паперну, яка живе в Росії: "Дуже боляче"

Молодша донька української акторки Ольги Сумської висловилася про рідну сестру, яка живе в Росії.

Антоніна Паперна ще до повномасштабної війни в Україні оселилася в РФ, де й залишилася жити. Ганна Борисюк в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що вони вже давно не бачилися. Сімейство спілкується через відеозв'язок. Проте Ганна зізнається, що це дається доволі тяжко, адже все ж хочеться зустрітися з сестрою і племінниками. Донька Сумської додає, що старша сестра для неї неабияк важлива людина, яку вона може назвати “другою мамою”.

“Ми дуже давно не бачилися — ще від початку повномасштабного вторгнення. Племінникам зараз вісім і п'ять років, і дуже боляче спостерігати за ними лише через відео, бачити, як швидко вони дорослішають. Хто для мене Тоня? Моя друга мама. Звісно, ми й подруги, і так теж можна сказати, але вона завжди була для мене значно більше”, — каже Ганна.

Молодша донька Ольги Сумської сподівається, що колись ще випаде нагода зустрітися з Антоніною, просто побути разом і розділити спільні моменти. Як зазначила дівчина, сім'я для неї дуже важлива.

“Мама частіше спілкується з нею, а мені не завжди легко ділитися емоціями на відстані, значно простіше наживо. Я сподіваюся, що колись ми дозволимо собі повірити в більше — у зустрічі, у спільні моменти, у просту можливість бути разом. Знаю, що не пробачу собі, якщо цього не станеться. Я не заводжу багато друзів поза сім'єю. Мої друзі — це моя сім'я”, — підсумувала Ганна.

