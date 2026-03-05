ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Проспорт
Роналду травмувався: на який термін вибув зірковий португалець

Кріштіану пропустить найближчі матчі через пошкодження задньої поверхні стегна.

Максим Приходько
Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / facebook.com/alnassrfc

Форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду дістав травму задньої поверхні стегна.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, на відновлення 41-річному португальцю знадобиться від двох до чотирьох тижнів.

Поки що залишається під питанням можлива участь Роналду в прийдешніх товариських матчах збірної Португалії з Мексикою (29 березня) та США (1 квітня).

Незабаром Кріштіану пройде додаткове медичне обстеження, оскільки працює над тим, щоб якнайшвидше повернутися на поле.

Цього сезону Роналду провів 26 матчів за "Аль-Наср" у всіх турнірах, відзначившись 22 голами та 4 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Роналду став співвласником іспанського клубу.

