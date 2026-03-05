- Дата публікації
Роналду травмувався: на який термін вибув зірковий португалець
Кріштіану пропустить найближчі матчі через пошкодження задньої поверхні стегна.
Форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду дістав травму задньої поверхні стегна.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, на відновлення 41-річному португальцю знадобиться від двох до чотирьох тижнів.
Поки що залишається під питанням можлива участь Роналду в прийдешніх товариських матчах збірної Португалії з Мексикою (29 березня) та США (1 квітня).
Незабаром Кріштіану пройде додаткове медичне обстеження, оскільки працює над тим, щоб якнайшвидше повернутися на поле.
Цього сезону Роналду провів 26 матчів за "Аль-Наср" у всіх турнірах, відзначившись 22 голами та 4 результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Роналду став співвласником іспанського клубу.