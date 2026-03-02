Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Кубок України з футболу / © УАФ

Реклама

Від 3 до 17 березня відбудуться матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

На цій стадії турніру зіграють команди, які здобули перемоги в поєдинках 1/8 фіналу.

Клуби УПЛ (3): "Динамо" Київ, "Металіст 1925" Харків, ЛНЗ Черкаси;

Клуби Першої ліги (4): "Фенікс-Маріуполь", "Буковина" Чернівці, "Інгулець" Петрове, "Чернігів";

Клуб Другої ліги (1): "Локомотив" Київ;

Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до півфіналу. В разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті — без додаткових таймів.

Реклама

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Інгулець".

Кубок України: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Вівторок, 3 березня

18:00. "Динамо" (Київ) — "Інгулець" (Петрове)

Середа, 4 березня

Реклама

15:30. ЛНЗ (Черкаси) — "Буковина" (Чернівці)

Четвер, 5 березня

15:30. "Металіст 1925" (Харків) — "Локомотив" (Київ)

Вівторок, 17 березня

Реклама

12:00. "Чернігів" (Чернігів) — "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".