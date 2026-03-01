Легенда "Шахтаря" Степаненко офіційно повернувся до УПЛ

Тарас Степаненко / © ФК Колос

Реклама

Ковалівський "Колос" оголосив про перехід українського півзахисника Тараса Степаненка.

36-річний футболіст підписав контракт із ковалівцями до червня 2026 року.

Степаненко — легенда донецького "Шахтаря". Тарас виступав за "гірників" від 2010 до 2025 року, провівши у помаранчево-чорній футболці 439 матчів у всіх турнірах, забивши 30 голів і віддавши 25 асистів.

Реклама

Степаненко має 10 чемпіонських титулів разом із "Шахтарем", а ще 8 разів вигравав з "гірниками" Кубок України та 7 разів Суперкубок. Також на його рахунку 87 матчів за збірну України.

Тарас повернувся до України після сезону в турецькому "Еюпспорі", за який встиг відіграти 18 поєдинків.

Наразі "Колос" посідає сьоме місце в УПЛ, набравши 25 очок після 17 матчів.