ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
303
Час на прочитання
1 хв

Легенда "Шахтаря" Степаненко офіційно повернувся до УПЛ

Тарас гратиме за "Колос".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Тарас Степаненко

Тарас Степаненко / © ФК Колос

Ковалівський "Колос" оголосив про перехід українського півзахисника Тараса Степаненка.

36-річний футболіст підписав контракт із ковалівцями до червня 2026 року.

Степаненко — легенда донецького "Шахтаря". Тарас виступав за "гірників" від 2010 до 2025 року, провівши у помаранчево-чорній футболці 439 матчів у всіх турнірах, забивши 30 голів і віддавши 25 асистів.

Степаненко має 10 чемпіонських титулів разом із "Шахтарем", а ще 8 разів вигравав з "гірниками" Кубок України та 7 разів Суперкубок. Також на його рахунку 87 матчів за збірну України.

Тарас повернувся до України після сезону в турецькому "Еюпспорі", за який встиг відіграти 18 поєдинків.

Наразі "Колос" посідає сьоме місце в УПЛ, набравши 25 очок після 17 матчів.

Дата публікації
Кількість переглядів
303
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie