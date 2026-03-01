"У мене вже є дата": Усик повідомив, коли збирається завершити кар'єру

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик повідомив, коли збирається завершити кар'єру.

За словами українського боксера, він ще планує виступати на професійному рингу півтора року.

Ба більше, Олександр зізнався, що вже має конкретну дату, коли оголосить про завершення кар'єри боксера. Коли саме це станеться, він не розсекретив.

"Я повністю в темі. Я все повністю розумію. Дехто не може собі сказати, що твій спортивний вік завершується, тому що бажання неймовірне, а можливості вже не ті, тому що тіло вже не те, і підростають нові хлопці. Не може старий конкурувати з молодим у фізиці, у швидкості. Він може конкурувати в якихось бекграундах, які він назбирав за цей вік, але їх не вистачить, щоб перемогти. Потрібно розуміти, що ти пройшов свій шлях і зараз починається ера інших молодих хлопців.

Півтора року і Олександр Усик... У мене вже є дата, коли я запишу відео для фанатів, для тренерів, для своєї команди, для всіх людей, які стежили за мною від 2012 року, а хтось і від 2006-го, коли я свої перші змагання вигравав на міжнародній арені. Чітка дата, коли я скажу людям дякую. Я готую цей текст, і він іде від серця", — сказав Усик у коментарі YouTube-каналу USYK17.

Зазначимо, що свій наступний бій Усик проведе 23 травня у єгипетській Гізі проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

У послужному списку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.