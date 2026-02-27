Курс валют на 2 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 2 березня. / © Getty Images

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 березня. Долар втратив у ціні 11 коп. Євро зменшився аж на 16 коп. Злотий — 5 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,09 (-11 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,86 (-16 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,03 (-5 коп.)

Як повідомлялося, в Україні вже у березні відбудеться індексація пенсій. Цього року індексація очікується на рівні 12,1%, що на 4% більше, ніж торік. Перерахунок охопить більшість пенсіонерів та відбудеться автоматично — без подання заяв.

