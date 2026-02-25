Індексація пенсій у березні: кому і на скільки збільшать виплати, а кому не підвищать взагалі

Пенсійне посвідчення. / © УНІАН

Реклама

В Україні вже у березні відбудеться чергова індексація пенсій. Цього року індексація очікується на рівні 12,1%, що на 4% більше, ніж торік.

Кому і на яке підвищення пенсій варто очікувати, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Що відомо про індексацію

Мета індексації — перегляд та підняття виплат для більшості пенсіонерів. Важливо, що індексація стосується не всієї пенсії, а її базової величини.

Реклама

Перерахунок здійснюватиметься за формулою, закріпленою у пенсійному законодавстві. Вона враховує два базові показники: рівень інфляції та динаміку середньої заробітної плати за минулий рік. На основі цих даних формується індексаційний коефіцієнт, який застосовується до чинних виплат.

"На трансферт Пенсійному фонду у проєкті бюджету передбачено 251,3 млрд грн. Це дозволить забезпечити вчасні виплати для 10,3 млн українських пенсіонерів та реалізувати індексацію від початку весни", — повідомили в Міністерстві фінансів.

Кому і на скільки підвищать пенсію

У березні перерахунок охопить більшість пенсіонерів та відбудеться автоматично — без подання заяв. Міністр соцполітики Денис Улютін наголошував, що підвищувати та перераховувати будуть не фактичну пенсію, а "чисту". Саме тому під час індексації надбавки до пенсії за стажем або віком враховувати не будуть.

Щоб розрахувати надбавку, треба свою пенсію (без доплат за стаж чи вік) помножити на 0,121. Сума підвищення варіюється від 100 до 2595 грн — залежно від стажу, а також поточного розміру соцвиплат. Як зростуть пенсії:

Реклама

надбавка 100 грн — "чиста" пенсія становить 826 грн;

надбавка від 100 до 200 грн — "чиста" пенсія від 826 до 1652 грн;

надбавка від 200 до 300 грн — "чиста" пенсія від 1652 до 2479 грн;

надбавка від 300 до 500 грн — "чиста" пенсія від 2479 до 4132 грн;

надбавка від 500 до 1000 грн — "чиста" пенсія від 4132 до 8264 грн;

надбавка від 1000 — "чиста" пенсія від 8264 грн.

Кому не підвищать пенсію

Індексація торкнеться не всіх. Законодавство передбачає винятки для тих українців, пенсійні виплати яких не підлягають загальному механізму щорічного перерахунку.

Зокрема, без індексації залишаться ті, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років. Адже виплати для таких українців вже були призначені з урахуванням актуального рівня середньої заробітної плати.

Індексацію також не застосовують до осіб, які отримують спеціальні пенсії: судді, прокурори, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, ті, хто отримує максимальну пенсію — 25 950 грн, інші пільгові категорії.

Нагадаємо, декому з пенсіонерів доведеться віддати частину пенсії назад. Йдеться передусім про ситуацію, коли виплати призначили на підставі неправдивих відомостей, наданих як самим отримувачем, так і через некоректні дані, що були надані від роботодавця. Законодавство передбачає обов’язкове повернення таких надмірно виплачених сум.