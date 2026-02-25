Тисячі звернень за місяць: омбудсменка розповіла, на що найчастіше скаржаться військові

Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Від початку січня 2026 року до офісу військового омбудсмена надійшло близько 2,5 тисяч звернень від військовослужбовців. Найчастіше захисники скаржаться на неналежне медичне забезпечення, затягування ротацій та труднощі зі зв’язком.

Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова для Новини.LIVE.

На що скаржаться військовослужбовці

За словами військової омбудсменки Ольги Решетилової, значний масив скарг стосується стану здоров’я бійців. Військові масово повідомляють про відмови у направленні на військово-лікарські комісії (ВЛК) або на необхідне лікування.

Окрім медичних питань, гостро постає проблема виснаження особового складу. Військові висловлюють невдоволення через довготривале перебування на позиціях без заміни, відсутність планових ротацій та непрозорі механізми переміщення між підрозділами.

Звернення та скарги від родичів

Попри те, що закон офіційно не поширює компетенцію військового омбудсмена на членів родин, посадовиця продовжує отримувати численні звернення від родичів. Найбільше запитів стосується пошуку зниклих безвісти та відсутності контакту з новобранцями, які перебувають у навчальних центрах.

Омбудсменка наголосила на важливості підтримки морального стану бійців через можливість спілкування з близькими.

«Я переконана, що навіть при такій безпековій ситуації ми маємо знаходити можливість давати військовослужбовцям зв’язок з рідними, тому що це питання їхнього морального стану та мотивації. Якщо ти не знаєш, що з твоєю сім’єю, це дуже сильно впливає на боєздатність, особливо у новобранців», — підкреслила Решетилова.

Мобілізація військовозобов’язаних

Нагадаємо, в Україні загальний вік для мобілізації під час воєнного стану законодавчо встановлений у межах від 25 до 60 років. Проте у суспільстві виникає чимало запитань щодо призову молоді, адже в окремих випадках до лав Збройних Сил України можуть залучити і чоловіків, які ще не досягли 25-річного віку.

Раніше повідомлялося, досягнення 25-річного віку в Україні означає зміну статусу громадянина з «призовника» на «військовозобов’язаного». Раніше цей перехід часто супроводжувався вимогою особистої явки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проходження військово-лікарської комісії та отримання відповідних документів.

Раніше ми писали, що повістки можуть надсилатися повторно, якщо військовозобов’язаний не виконав вимогу з’явитися до територіального центру комплектування.