Єпископ ПЦУ висвячував ухилянтів у священників: скільки чоловіків уникло мобілізації

Єпископ Кирило (Михайлюк) / © Фото з відкритих джерел

В Івано-Франківську суд взяв під варту єпископа ПЦУ Кирила (Михайлюка), підозрюваному у видачі фіктивних посвідчень про рукоположення у сан священнослужителів для ухилення від мобілізації.

Про це передає Zaxid.net і місцеве видання «Бліц-Інфо» з посиланням на рішення суду.

Термін дії запобіжного заходу — 60 діб. Згідно з матеріалами слідства, СБУ клопотала про тримання підозрюваного під вартою. Суд частково задовольнив це клопотання. Підозрюваному єпископу дозволили вийти під заставу в розмірі 233 тис. грн.

За даними ЗМІ, єпископ Кирило перебуває під вартою в Івано-Франківській установі відбування покарань №12.

Висвячував ухилянтів у диякони і священники, щоб «відмазати» від мобілізації: скандал у ПЦУ

Єпископ Кирило (Михайлюк) донедавна був керівником Ужгородсько-Хустської єпархії ПЦУ.

За даними слідства, єпископ налагодив корупційну схему, де видавав військовозобов’язаним фіктивні документи про рукоположення в сан диякона. Кирило особисто супроводжував своїх «ставлеників» до ТЦК у церковній рясі, щоб підтвердити їхній статус священнослужителів і забезпечити відстрочку від призову. За свої «послуги» єпископ брав винагороду від 1000 до 2000 доларів США.

Скільки ухилянтів стали священнослужителями

За даними «Бліц» фіктивні документи про хіротонію отримали близько 40 ухилянтів. Zaxid.net дає інші цифри. За їхніми даними, сан диякона або священника могли незаконно отримати 25 чоловіків, серед яких мешканці Львова, Стрия, Івано-Франківська, Закарпаття.

Реакція Церкви

Через цей скандал Синод ПЦК відсторонив 62-річного єпископа Кирила від управління Ужгородською єпархією і відправив його «на спокій» (пенсію). Також йому заборониили звершувати таїнства хіротонії та видавати будь-які офіційні документи щодо належності осіб до духовенства.

