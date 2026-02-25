ТСН у соціальних мережах

Фотографи зазнімкували Меланію Трамп із 19-річним сином у Капітолії

Перша леді США з сином були присутні під час щорічного звернення Дональда Трампа до Конгресу.

Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Фотографи зазнімкували Меланію Трамп разом зі своїм сином — 19-річним Берроном — у залі засідань Палати представників США перед щорічним зверненням президента США Дональда Трампа до Конгресу у Вашингтоні.

Меланія Трамп із сином / © Associated Press

Меланія Трамп із сином / © Associated Press

Там перша леді постала у діловому чорному костюмі, який складався з однобортного жакета і штанів із тонким шкіряним ремінцем, і білій сорочці. Вбрання вона скомбінувала з чорними замшевими гостроносими туфлями на шпильках. У неї було гарне укладання з локонами, макіяж смокі-айс і з ніжно-рожевим блиском на губах, а також молочний манікюр.

Меланія Трамп із сином / © Associated Press

Меланія Трамп із сином / © Associated Press

Беррон був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і синю краватку.

Меланія Трамп із сином / © Associated Press

Меланія Трамп із сином / © Associated Press

Дональд Трамп на свій виступ одягнув темно-синій костюм, білу сорочку й улюблену червону краватку.

Дональд і Мелалнія Трампи / © Associated Press

Дональд і Мелалнія Трампи / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп у шкіряних лосинах передала музею свою сукню з інавгураційного балу.

