Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Анджеліна Джолі показала у своєму Instagram жахливі наслідки війни в Україні

Голлівудська акторка і послиня доброї волі ЮНІСЕФ опублікувала у своєму фотоблогу щемке відео, присвячене Україні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі / © Associated Press

На сторінці Анджеліни Джолі в Instagram з’явився спільний допис з британським фотографом Джайлсом Д’юлі, присвячений Україні.

В опублікованому відеоролику показано наслідки війни в Україні. У ньому зображені теплі знімки стійких українців і їхній побут, постраждалі і загиблі від війни, а також зруйновані будинки. Ці світлини зробив Д’юлі під час свого перебування в Україні.

«Ми думаємо про родини, які вже понад чотири роки витримують цю жорстоку війну.

Ми обоє бували в Україні. Фотографії @gilesduley передають дух її людей — їхню теплоту, мужність і стійкість, попри все.

Цивільне населення й досі залишається недостатньо захищеним. Дрони потрапляють у домівки та житлові квартали. Інфраструктура, школи й лікарні зазнають повторних ударів. Родини гинуть або змушені залишати свої домівки.

Чотири роки. Україна.

10,8 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги.
5,9 мільйона людей були змушені залишити країну.
5 мільйонів живуть в умовах окупації.
Десятки тисяч дітей, за повідомленнями, були примусово переміщені або депортовані.
Понад 2 500 атак на заклади охорони здоров’я.
1 389 лікарень пошкоджено або зруйновано.

Лише у 2025 році:
2 248 цивільних загинули.
12 493 отримали поранення.
Зростання на 26% кількості жертв серед цивільних від вибухової зброї.
Планові відключення електроенергії залишили громади без світла, коли зимові температури опускалися до -25°C / -13°F», — йдеться у спільному дописі Анджеліни Джолі і Джайлса Д’юлі.

