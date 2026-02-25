Чистка в СБУ: Зеленський заявив про перші результати

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про перші результати очищення Служби безпеки України від тих, хто не працює в інтересах української держави.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні у середу, 25 лютого.

«Я доручив Євгенію Хмарі [в.о. голови СБУ] та Олександру Покладу [першому заступнику голови СБУ] працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес — зовсім не Україна. Є вже результати», — наголосив український президент.

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні «були відповідні затримання», і висловив сподівання, що будуть «справедливі вироки».

«Кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України. Іншого не буде», — підсумував президент.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив першому заступнику голови СБУ Олександрові Покладу займатися очищенням Служби безпеки «від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам».

Нагадаємо, у середу, 25 лютого, було затримано начальника управління СБУ в Житомирській області, який був учасником злочинної схеми і посередником для передавання хабаря для вищого керівництва військової контррозвідки від командувача логістики ПС ЗСУ.

Командувача логістики Повітряних сил ЗСУ звинувачують у завищенні вартості робіт з будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій, які мали слугувати захисним укриттям для української військової авіації.

Хоча проєкти не відповідали вимогам безпеки, а конструкції не забезпечували належного захисту авіації, він наполіг на переказі авансових платежів підрядникам за укладеними договорами.

Командування Повітряних сил ЗСУ висловило повну готовність до співпраці зі слідчими органами, які виявили розкрадання коштів на будівництві укриття на аеродромах для військових літаків.