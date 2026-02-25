ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
4 хв

Відключення світла 26 лютого: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на четвер, 26 лютого, для столиці та всіх регіонів України.

Автор публікації
Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у четвер, 26 лютого

В усіх регіонах Україні у четвер, 26 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

На Лівобережжі сталося відключення понад 200 будинків поза графіком. Ймовірно, аварія на лінії чи підстанції.

Графік відключення світла у столиці 26 лютого:

Група 1: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Група 2: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Група 3: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Група 4: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Група 5: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Група 6: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Група 7: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Група 8: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Група 9: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Група 10: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Група 11: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Група 12: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Група 13: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Група 14: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Група 15: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Група 16: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Група 17: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Група 18: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Група 19: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Група 20: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Група 21: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Група 22: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Група 23: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Група 24: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Група 25: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Група 26: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Група 27: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Група 28: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Група 29: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Група 30: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Група 31: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Група 32: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Група 33: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Група 34: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Група 35: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Група 36: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Група 37: 00:00-00:30, 06:00-12:30, 17:30-21:30

Група 38: 00:00-01:00, 06:30-13:00, 18:00-22:30

Група 39: 00:00-02:00, 07:00-13:30, 18:30-23:00

Група 40: 00:00-02:30, 07:30-14:00, 19:00-23:30

Група 41: 00:00-04:00, 09:00-15:00, 20:30-24:00

Група 42: 01:00-04:30, 10:00-15:30, 21:30-24:00

Група 43: 02:00-07:00, 12:30-17:30, 22:30-24:00

Група 44: 02:30-07:30, 13:00-18:00, 23:00-24:00

Група 45: 04:00-09:00, 13:30-18:30

Група 46: 04:30-09:30, 14:00-19:00

Група 47: 05:30-10:00, 15:00-20:00

Група 48: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Група 49: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Група 50: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Група 51: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Група 52: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Група 53: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Група 54: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Група 55: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Група 56: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Група 57: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Група 58: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Група 59: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Група 60: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Графік відключення світла в Київській області

Графік погодинних відключень діє лише для Обухівського, Білоцерківського, Фастівського, Бучанського та Вишгородського районів. У Броварському та Бориспільському районах тривають екстрені відключення.

Графік відключення світла на Київщині 26 лютого

Графік відключення світла на Київщині 26 лютого

Графік відключення світла в Одеській області

Графіки відключень діють лише для тих населених пунктів області, де немає екстрених відключень. Для цих споживачів обмеження електропостачання мінімальні — 3-3,5 години без світла для восьми підгруп.

Графік відключення світла на Одещині 26 лютого:

1.1: з 11:00 до 14:30

1.2: з 21:30 до 24:00

2.1: відключень не має

2.2: відключень не має

3.1: з 14:30 до 18:00

3.2: відключень не має

4.1: з 15:00 до 18:00

4.2: відключень не має

5.1: з 08:00 до 11:00

5.2: з 08:00 до 11:00

6.1: з 18:00 до 20:00

6.2: з 18:00 до 21:30

Графік відключення світла в Миколаївській області

Схожа ситуація склалася і на Миколаївщині. Одній підгрупі світло не відключатимуть взагалі, а для інших заплановане одне відключення на 3 години.

Графік відключення світла на Миколаївщині 26 лютого:

1.1 — 08:30 — 11:30;

1.2 — 15:30 — 19:00;

2.1 — 12:00 — 15:30;

2.2 — відключення не заплановані

3.1 — 15:30 — 19:00;

3.2 — 08:30 — 12:00;

4.1 — 07:30 — 08:30;

4.2 — 07:30 — 08:30;

5.1 — 22:30 — 00:00;

5.2 — 19:00 — 22:30;

6.1 — 19:00 — 20:30;

6.2 — 14:30 — 15:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

На Запоріжжі ситуація в енергосистемі залишається складною. Світло відключатимуть кілька разів на добу тривалими періодами по 5-7 годин.

Графік відключення світла у Запорізькій області 26 лютого:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 00:30, 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

Графік відключення світла в Полтавській області

На Полтавщині світла в домівках не буде більшу частину доби. Енерговитратні справи краже запланувати на нічний час, коли дефіцит електрики буде меншим.

Графік відключення світла на Полтавщині 26 лютого

Графік відключення світла на Полтавщині 26 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 26 лютого:

1.1 09:30-16:30

1.2 02:30-06:00; 09:30-16:30

2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30

2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

3.1 06:00-09:30; 13:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00

4.1 06:00-09:30; 13:00-20:00

4.2 06:00-09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 08:00-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині відключення триватимуть в середньому 3 години, а загалом світла в оселях не буде до 8 годин за добу.

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 26 лютого:

Група 1.1: 00:00 — 02:00 / 10:30 — 14:00 / 21:00 — 24:00

Група 1.2: 00:00 — 02:00 / 10:30 — 11:30 / 21:00 — 24:00

Група 2.1: 00:00 — 03:30 / 16:00 — 17:30 / 21:00 — 24:00

Група 2.2 00:00 — 03:30 / 16:00 — 17:30 / 21:00 — 24:00

Група 3.1: 03:30 — 07:00 / 16:00 — 17:30

Група 3.2: 16:00 — 21:00

Група 4.1: 16:00 — 21:00

Група 4.2: 03:30 — 07:00 / 16:00 — 19:00

Група 5.1: 08:00 — 10:30 / 17:30 — 21:00 / 22:00 — 24:00

Група 5.2: 07:00 — 09:30 / 17:30 — 21:00

Група 6.1: 00:00 — 01:00 / 19:00 — 24:00

Група 6.2: 07:00 — 10:30 / 17:30 — 24:00

Графік відключення світла в Кіровоградській області

На Кіровоградщині світла не буде по 10 годин на добу, періоди відключень будуть короткими — по 2 години.

Графік відключення світла на Кіровоградщині 26 лютого:

Черга 1.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 1.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 2.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 3.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Черга 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 5.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 5.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 6.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Графік відключення світла в Сумській області

На Сумщині ситуація залишається складною. Світла не буде в середньому по 12 годин, а деякі споживачі не матимуть електрики і по 16 годин.

Графік відключення світла на Сумщині 26 лютого

Графік відключення світла на Сумщині 26 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 26 лютого:

Черга 1.1: 6:00-9:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00

Черга 1.2: 6:00-9:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00

Черга 2.1: 6:00-9:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00

Черга 2.2: 0:00-3:00, 9:00-12:00, 15:00-18:00

Черга 3.1: 9:00-12:00, 15:00-18:00

Черга 3.2: 8:00-12:00, 15:00-18:00

Черга 4.1: 3:00-6:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00

Черга 4.2: 3:00-6:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00

Черга 5.1: 3:00-6:00, 12:00-15:00, 21:00-24:00

Черга 5.2: 6:00-9:00, 12:00-15:00, 21:00-24:00

Черга 6.1: 0:00-3:00, 9:00-12:00, 18:00-21:00

Черга 6.2: 0:00-3:00, 9:00-12:00, 18:00-21:00

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 26 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 26 лютого:

1.1: 03:00 — 05:00, 10:00 — 12:30, 16:00 — 18:30, 21:30 — 00:00

1.2: 00:00 — 01:30, 05:30 — 07:30, 11:00 — 13:30, 17:00 — 19:30, 23:30 — 00:00

2.1: 01:00 — 03:00, 07:00 — 09:00, 12:30 — 15:00, 18:30 — 21:00

2.2: 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:30 — 16:00, 19:30 — 22:00

3.1: 08:30 — 11:00, 14:30 — 17:00, 21:00 — 23:00

3.2: 01:30 — 03:30, 07:30 — 09:30, 13:00 — 15:30, 19:00 — 21:30

4.1: 06:00 — 08:30, 12:00 — 14:30, 18:00 — 20:30, 22:00 — 00:00

4.2: 03:30 — 05:30, 09:00 — 11:30, 15:00 — 17:30, 22:30 — 23:30

5.1: 08:00 — 10:30, 14:00 — 16:30, 20:30 — 22:30

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 11:30 — 14:00, 17:30 — 20:00

6.1: 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:00, 10:30 — 13:00, 16:30 — 19:00, 23:00 — 00:00

6.2: 04:00 — 06:00, 09:30 — 12:00, 15:30 — 18:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 23 лютого — 1 березня

Графік відключення світла на Вінничині 23 лютого — 1 березня

Графік відключення світла в Чернівецькій області

На Буковині у четвер відключення світла будуть мінімальними. Кожній черзі обмежать споживання електрики один раз на добу на 2 години.

Графік відключення світла в Чернівецькій області 26 лютого

Графік відключення світла в Чернівецькій області 26 лютого

Графік відключення світла у Хмельницькій області

На Хмельниччині світло відключатимуть лише на 2-3 години. Втім, необхідність ощадливого споживання електрики залишається актуальної навіть тоді, коли світло є за графіком.

Графік відключення світла на Хмельниччині 26 лютого

Графік відключення світла на Хмельниччині 26 лютого

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 26 лютого: доповнюється

Де не відключатимуть світло

У четвер, 26 лютого, відключень світла у Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.

Нагадаємо, енергетична ситуація у столиці залишається стабільно складною. За прогнозами гендиректора енергопостачальної компанії Yasno Сергія Коваленка, киянам не варто очікувати повернення до класичних графіків відключень світла щонайменше до квітня.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
261
