Відключення світла 26 лютого: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у четвер, 26 лютого

Реклама

В усіх регіонах Україні у четвер, 26 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

На Лівобережжі сталося відключення понад 200 будинків поза графіком. Ймовірно, аварія на лінії чи підстанції.

Реклама

Графік відключення світла у столиці 26 лютого:

Група 1: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Група 2: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Група 3: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Реклама

Група 4: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Група 5: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Група 6: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Група 7: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Реклама

Група 8: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Група 9: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Група 10: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Група 11: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Реклама

Група 12: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Група 13: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Група 14: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Група 15: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Реклама

Група 16: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Група 17: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Група 18: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Група 19: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Реклама

Група 20: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Група 21: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Група 22: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Група 23: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Реклама

Група 24: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Група 25: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Група 26: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Група 27: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Реклама

Група 28: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Група 29: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Група 30: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Група 31: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Реклама

Група 32: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Група 33: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Група 34: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Група 35: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Реклама

Група 36: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Група 37: 00:00-00:30, 06:00-12:30, 17:30-21:30

Група 38: 00:00-01:00, 06:30-13:00, 18:00-22:30

Група 39: 00:00-02:00, 07:00-13:30, 18:30-23:00

Реклама

Група 40: 00:00-02:30, 07:30-14:00, 19:00-23:30

Група 41: 00:00-04:00, 09:00-15:00, 20:30-24:00

Група 42: 01:00-04:30, 10:00-15:30, 21:30-24:00

Група 43: 02:00-07:00, 12:30-17:30, 22:30-24:00

Реклама

Група 44: 02:30-07:30, 13:00-18:00, 23:00-24:00

Група 45: 04:00-09:00, 13:30-18:30

Група 46: 04:30-09:30, 14:00-19:00

Група 47: 05:30-10:00, 15:00-20:00

Реклама

Група 48: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Група 49: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Група 50: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Група 51: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Реклама

Група 52: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Група 53: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Група 54: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Група 55: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Реклама

Група 56: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Група 57: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Група 58: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Група 59: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Реклама

Група 60: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Графік відключення світла в Київській області

Графік погодинних відключень діє лише для Обухівського, Білоцерківського, Фастівського, Бучанського та Вишгородського районів. У Броварському та Бориспільському районах тривають екстрені відключення.

Графік відключення світла на Київщині 26 лютого

Графік відключення світла в Одеській області

Графіки відключень діють лише для тих населених пунктів області, де немає екстрених відключень. Для цих споживачів обмеження електропостачання мінімальні — 3-3,5 години без світла для восьми підгруп.

Графік відключення світла на Одещині 26 лютого:

Реклама

1.1: з 11:00 до 14:30

1.2: з 21:30 до 24:00

2.1: відключень не має

2.2: відключень не має

Реклама

3.1: з 14:30 до 18:00

3.2: відключень не має

4.1: з 15:00 до 18:00

4.2: відключень не має

Реклама

5.1: з 08:00 до 11:00

5.2: з 08:00 до 11:00

6.1: з 18:00 до 20:00

6.2: з 18:00 до 21:30

Реклама

Графік відключення світла в Миколаївській області

Схожа ситуація склалася і на Миколаївщині. Одній підгрупі світло не відключатимуть взагалі, а для інших заплановане одне відключення на 3 години.

Графік відключення світла на Миколаївщині 26 лютого:

1.1 — 08:30 — 11:30;

1.2 — 15:30 — 19:00;

Реклама

2.1 — 12:00 — 15:30;

2.2 — відключення не заплановані

3.1 — 15:30 — 19:00;

3.2 — 08:30 — 12:00;

Реклама

4.1 — 07:30 — 08:30;

4.2 — 07:30 — 08:30;

5.1 — 22:30 — 00:00;

5.2 — 19:00 — 22:30;

Реклама

6.1 — 19:00 — 20:30;

6.2 — 14:30 — 15:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

На Запоріжжі ситуація в енергосистемі залишається складною. Світло відключатимуть кілька разів на добу тривалими періодами по 5-7 годин.

Графік відключення світла у Запорізькій області 26 лютого:

Реклама

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Реклама

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Реклама

5.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 00:30, 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

Реклама

Графік відключення світла в Полтавській області

На Полтавщині світла в домівках не буде більшу частину доби. Енерговитратні справи краже запланувати на нічний час, коли дефіцит електрики буде меншим.

Графік відключення світла на Полтавщині 26 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 26 лютого:

1.1 09:30-16:30

1.2 02:30-06:00; 09:30-16:30

Реклама

2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30

2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

3.1 06:00-09:30; 13:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00

Реклама

4.1 06:00-09:30; 13:00-20:00

4.2 06:00-09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 08:00-13:00; 16:30-23:30

Реклама

6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині відключення триватимуть в середньому 3 години, а загалом світла в оселях не буде до 8 годин за добу.

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 26 лютого:

Реклама

Група 1.1: 00:00 — 02:00 / 10:30 — 14:00 / 21:00 — 24:00

Група 1.2: 00:00 — 02:00 / 10:30 — 11:30 / 21:00 — 24:00

Група 2.1: 00:00 — 03:30 / 16:00 — 17:30 / 21:00 — 24:00

Група 2.2 00:00 — 03:30 / 16:00 — 17:30 / 21:00 — 24:00

Реклама

Група 3.1: 03:30 — 07:00 / 16:00 — 17:30

Група 3.2: 16:00 — 21:00

Група 4.1: 16:00 — 21:00

Група 4.2: 03:30 — 07:00 / 16:00 — 19:00

Реклама

Група 5.1: 08:00 — 10:30 / 17:30 — 21:00 / 22:00 — 24:00

Група 5.2: 07:00 — 09:30 / 17:30 — 21:00

Група 6.1: 00:00 — 01:00 / 19:00 — 24:00

Група 6.2: 07:00 — 10:30 / 17:30 — 24:00

Реклама

Графік відключення світла в Кіровоградській області

На Кіровоградщині світла не буде по 10 годин на добу, періоди відключень будуть короткими — по 2 години.

Графік відключення світла на Кіровоградщині 26 лютого:

Черга 1.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 1.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Реклама

Черга 2.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 3.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Черга 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Реклама

Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 5.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 5.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Реклама

Черга 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 6.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Графік відключення світла в Сумській області

На Сумщині ситуація залишається складною. Світла не буде в середньому по 12 годин, а деякі споживачі не матимуть електрики і по 16 годин.

Графік відключення світла на Сумщині 26 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 26 лютого:

Реклама

Черга 1.1: 6:00-9:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00

Черга 1.2: 6:00-9:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00

Черга 2.1: 6:00-9:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00

Черга 2.2: 0:00-3:00, 9:00-12:00, 15:00-18:00

Реклама

Черга 3.1: 9:00-12:00, 15:00-18:00

Черга 3.2: 8:00-12:00, 15:00-18:00

Черга 4.1: 3:00-6:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00

Черга 4.2: 3:00-6:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00

Реклама

Черга 5.1: 3:00-6:00, 12:00-15:00, 21:00-24:00

Черга 5.2: 6:00-9:00, 12:00-15:00, 21:00-24:00

Черга 6.1: 0:00-3:00, 9:00-12:00, 18:00-21:00

Черга 6.2: 0:00-3:00, 9:00-12:00, 18:00-21:00

Реклама

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 26 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 26 лютого:

1.1: 03:00 — 05:00, 10:00 — 12:30, 16:00 — 18:30, 21:30 — 00:00

1.2: 00:00 — 01:30, 05:30 — 07:30, 11:00 — 13:30, 17:00 — 19:30, 23:30 — 00:00

Реклама

2.1: 01:00 — 03:00, 07:00 — 09:00, 12:30 — 15:00, 18:30 — 21:00

2.2: 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:30 — 16:00, 19:30 — 22:00

3.1: 08:30 — 11:00, 14:30 — 17:00, 21:00 — 23:00

3.2: 01:30 — 03:30, 07:30 — 09:30, 13:00 — 15:30, 19:00 — 21:30

Реклама

4.1: 06:00 — 08:30, 12:00 — 14:30, 18:00 — 20:30, 22:00 — 00:00

4.2: 03:30 — 05:30, 09:00 — 11:30, 15:00 — 17:30, 22:30 — 23:30

5.1: 08:00 — 10:30, 14:00 — 16:30, 20:30 — 22:30

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 11:30 — 14:00, 17:30 — 20:00

Реклама

6.1: 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:00, 10:30 — 13:00, 16:30 — 19:00, 23:00 — 00:00

6.2: 04:00 — 06:00, 09:30 — 12:00, 15:30 — 18:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 23 лютого — 1 березня

Графік відключення світла в Чернівецькій області

На Буковині у четвер відключення світла будуть мінімальними. Кожній черзі обмежать споживання електрики один раз на добу на 2 години.

Реклама

Графік відключення світла в Чернівецькій області 26 лютого

Графік відключення світла у Хмельницькій області

На Хмельниччині світло відключатимуть лише на 2-3 години. Втім, необхідність ощадливого споживання електрики залишається актуальної навіть тоді, коли світло є за графіком.

Графік відключення світла на Хмельниччині 26 лютого

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 26 лютого: доповнюється

Де не відключатимуть світло

У четвер, 26 лютого, відключень світла у Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.

Нагадаємо, енергетична ситуація у столиці залишається стабільно складною. За прогнозами гендиректора енергопостачальної компанії Yasno Сергія Коваленка, киянам не варто очікувати повернення до класичних графіків відключень світла щонайменше до квітня.

Реклама