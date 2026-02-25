ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
48
Время на прочтение
4 мин

Отключение света 26 февраля: актуальные графики для всех областей

ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на четверг, 26 февраля, для столицы и всех регионов Украины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в четверг, 26 февраля

Во всех регионах Украины в четверг, 26 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

На Левобережье произошло отключение более 200 домов вне графика . Вероятно, авария на линии или подстанции.

График отключения света в столице 26 февраля:

Группа 1: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Группа 2: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Группа 3: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Группа 4: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Группа 5: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Группа 6: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Группа 7: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Группа 8: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Группа 9: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Группа 10: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Группа 11: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Группа 12: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Группа 13: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Группа 14: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Группа 15: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Группа 16: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Группа 17: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Группа 18: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Группа 19: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Группа 20: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Группа 21: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Группа 22: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Группа 23: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Группа 24: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Группа 25: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Группа 26: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Группа 27: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Группа 28: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Группа 29: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Группа 30: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Группа 31: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Группа 32: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Группа 33: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Группа 34: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Группа 35: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Группа 36: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Группа 37: 00:00-00:30, 06:00-12:30, 17:30-21:30

Группа 38: 00:00-01:00, 06:30-13:00, 18:00-22:30

Группа 39: 00:00-02:00, 07:00-13:30, 18:30-23:00

Группа 40: 00:00-02:30, 07:30-14:00, 19:00-23:30

Группа 41: 00:00-04:00, 09:00-15:00, 20:30-24:00

Группа 42: 01:00-04:30, 10:00-15:30, 21:30-24:00

Группа 43: 02:00-07:00, 12:30-17:30, 22:30-24:00

Группа 44: 02:30-07:30, 13:00-18:00, 23:00-24:00

Группа 45: 04:00-09:00, 13:30-18:30

Группа 46: 04:30-09:30, 14:00-19:00

Группа 47: 05:30-10:00, 15:00-20:00

Группа 48: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Группа 49: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Группа 50: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Группа 51: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Группа 52: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Группа 53: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Группа 54: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Группа 55: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Группа 56: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Группа 57: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Группа 58: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Группа 59: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Группа 60: 06:00-10:00, 15:30-20:30

График отключения света в Киевской области

График почасовых отключений действует только Обуховского, Белоцерковского, Фастовского, Бучанского и Вышгородского районов. В Броварском и Бориспольском районах продолжаются экстренные отключения.

График отключения света на Киевщине 26 февраля

График отключения света на Киевщине 26 февраля

График отключения света в Одесской области

Графики отключений действуют только для населенных пунктов области, где нет экстренных отключений. Для этих потребителей ограничения электроснабжения минимальны – 3-3,5 часа без света для восьми подгрупп.

График отключения света в Одесской области 26 февраля:

1.1: с 11:00 до 14:30

1.2: с 21:30 до 24:00

2.1: отключений не имеет

2.2: отключений не имеет

3.1: с 14:30 до 18:00

3.2: отключений не имеет

4.1: с 15:00 до 18:00

4.2: отключений не имеет

5.1: с 08:00 до 11:00

5.2: с 08:00 до 11:00

6.1: с 18:00 до 20:00

6.2: с 18:00 до 21:30

График отключения света в Николаевской области

Похожая ситуация сложилась и в Николаевской области. Одной подгруппе свет не отключат вообще, а для других запланировано одно отключение на 3 часа.

График отключения света в Николаевской области 26 февраля:

1.1 - 08:30 - 11:30;

1.2 - 15:30 - 19:00;

2.1 - 12:00 - 15:30;

2.2 - отключения не запланированы

3.1 - 15:30 - 19:00;

3.2 - 08:30 - 12:00;

4.1 - 07:30 - 08:30;

4.2 - 07:30 - 08:30;

5.1 - 22:30 - 00:00;

5.2 - 19:00 - 22:30;

6.1 - 19:00 - 20:30;

6.2 - 14:30 - 15:30.

График отключения света в Запорожской области

В Запорожье ситуация в энергосистеме остается сложной. Свет будут отключать несколько раз в сутки продолжительными периодами по 5-7 часов.

График отключения света в Запорожской области 26 февраля:

1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

1.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

2.2: 00:00 - 00:30, 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 20:30

3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

4.1: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

4.2: 00:00 - 00:30, 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

5.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

5.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

6.2: 00:00 00:30, 05:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

График отключения света в Полтавской области

На Полтавщине света в домах не будет большая часть суток. Энергозатратные дела крадется запланировать на ночное время, когда дефицит электричества будет меньше.

График отключения света на Полтавщине 26 февраля

График отключения света на Полтавщине 26 февраля

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 26 февраля: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

На Днепропетровщине отключения будут продолжаться в среднем 3 часа, а в целом света в домах не будет до 8 часов в сутки.

График отключения света на Днепропетровщине 26 февраля:

Группа 1.1: 00:00 - 02:00 / 10:30 - 14:00 / 21:00 - 24:00

Группа 1.2: 00:00 - 02:00 / 10:30 - 11:30 / 21:00 - 24:00

Группа 2.1: 00:00 - 03:30 / 16:00 - 17:30 / 21:00 - 24:00

Группа 2.2 00:00 - 03:30 / 16:00 - 17:30 / 21:00 - 24:00

Группа 3.1: 03:30 - 07:00 / 16:00 - 17:30

Группа 3.2: 16:00 - 21:00

Группа 4.1: 16:00 - 21:00

Группа 4.2: 03:30 - 07:00 / 16:00 - 19:00

Группа 5.1: 08:00 - 10:30 / 17:30 - 21:00 / 22:00 - 24:00

Группа 5.2: 07:00 - 09:30 / 17:30 - 21:00

Группа 6.1: 00:00 - 01:00 / 19:00 - 24:00

Группа 6.2: 07:00 - 10:30 / 17:30 - 24:00

График отключения света в Кировоградской области

В Кировоградской области света не будет по 10 часов в сутки, периоды отключений будут короткими — по 2 часа.

График отключения света в Кировоградской области 26 февраля:

Очередь 1.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 1.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 2.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 3.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Очередь 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 5.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 5.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 6.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

График отключения света в Сумской области

В Сумской области ситуация остается сложной. Света не будет в среднем по 12 часов, а некоторые потребители без электричества и по 16 часов.

График отключения света на Сумщине 26 февраля

График отключения света на Сумщине 26 февраля

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 26 февраля:

Очередь 1.1: 6:00-9:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00

Очередь 1.2: 6:00-9:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00

Очередь 2.1: 6:00-9:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00

Очередь 2.2: 0:00-3:00, 9:00-12:00, 15:00-18:00

Очередь 3.1: 9:00-12:00, 15:00-18:00

Очередь 3.2: 8:00-12:00, 15:00-18:00

Очередь 4.1: 3:00-6:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00

Очередь 4.2: 3:00-6:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00

Очередь 5.1: 3:00-6:00, 12:00-15:00, 21:00-24:00

Очередь 5.2: 6:00-9:00, 12:00-15:00, 21:00-24:00

Очередь 6.1: 0:00-3:00, 9:00-12:00, 18:00-21:00

Очередь 6.2: 0:00-3:00, 9:00-12:00, 18:00-21:00

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 26 февраля: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 26 февраля:

1.1: 03:00 - 05:00, 10:00 - 12:30, 16:00 - 18:30, 21:30 - 00:00

1.2: 00:00 - 01:30, 05:30 - 07:30, 11:00 - 13:30, 17:00 - 19:30, 23:30 - 00:00

2.1: 01:00 - 03:00, 07:00 - 09:00, 12:30 - 15:00, 18:30 - 21:00

2.2: 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 13:30 - 16:00, 19:30 - 22:00

3.1: 08:30 - 11:00, 14:30 - 17:00, 21:00 - 23:00

3.2: 01:30 - 03:30, 07:30 - 09:30, 13:00 - 15:30, 19:00 - 21:30

4.1: 06:00 - 08:30, 12:00 - 14:30, 18:00 - 20:30, 22:00 - 00:00

4.2: 03:30 - 05:30, 09:00 - 11:30, 15:00 - 17:30, 22:30 - 23:30

5.1: 08:00 - 10:30, 14:00 - 16:30, 20:30 - 22:30

5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 11:30 - 14:00, 17:30 - 20:00

6.1: 00:00 - 01:00, 05:00 - 07:00, 10:30 - 13:00, 16:30 - 19:00, 23:00 - 00:00

6.2: 04:00 - 06:00, 09:30 - 12:00, 15:30 - 18:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 23 февраля— 1 марта

График отключения света на Виннице 23 февраля— 1 марта

График отключения света в Черновицкой области

На Буковине в четверг отключения света будут минимальными. Каждой очереди ограничат потребление электричества раз в сутки на 2 часа.

График отключения света в Черновицкой области 26 февраля

График отключения света в Черновицкой области 26 февраля

График отключения света в Хмельницкой области

В Хмельнитчине свет будут отключать всего на 2-3 часа. Впрочем, необходимость бережливого потребления электричества остается актуальной даже тогда, когда свет по графику.

График отключения света в Хмельницкой области 26 февраля

График отключения света в Хмельницкой области 26 февраля

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 26 февраля: дополняется

Где не будут отключать свет

В четверг, 26 февраля, отключения света в Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.

Напомним, энергетическая ситуация в столице остается стабильно сложной. По прогнозам гендиректора энергоснабжающей компании Yasno Сергея Коваленко, киевлянам не стоит ожидать возвращения к классическим графикам отключений света по меньшей мере до апреля.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
48
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie