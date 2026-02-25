Отключение света 26 февраля: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в четверг, 26 февраля

Во всех регионах Украины в четверг, 26 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

На Левобережье произошло отключение более 200 домов вне графика . Вероятно, авария на линии или подстанции.

График отключения света в столице 26 февраля:

Группа 1: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Группа 2: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Группа 3: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Группа 4: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Группа 5: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Группа 6: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Группа 7: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Группа 8: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Группа 9: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Группа 10: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Группа 11: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Группа 12: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Группа 13: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Группа 14: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Группа 15: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Группа 16: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Группа 17: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Группа 18: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Группа 19: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Группа 20: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Группа 21: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Группа 22: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Группа 23: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Группа 24: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Группа 25: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Группа 26: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Группа 27: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Группа 28: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Группа 29: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Группа 30: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Группа 31: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Группа 32: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Группа 33: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Группа 34: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Группа 35: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Группа 36: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Группа 37: 00:00-00:30, 06:00-12:30, 17:30-21:30

Группа 38: 00:00-01:00, 06:30-13:00, 18:00-22:30

Группа 39: 00:00-02:00, 07:00-13:30, 18:30-23:00

Группа 40: 00:00-02:30, 07:30-14:00, 19:00-23:30

Группа 41: 00:00-04:00, 09:00-15:00, 20:30-24:00

Группа 42: 01:00-04:30, 10:00-15:30, 21:30-24:00

Группа 43: 02:00-07:00, 12:30-17:30, 22:30-24:00

Группа 44: 02:30-07:30, 13:00-18:00, 23:00-24:00

Группа 45: 04:00-09:00, 13:30-18:30

Группа 46: 04:30-09:30, 14:00-19:00

Группа 47: 05:30-10:00, 15:00-20:00

Группа 48: 06:00-10:00, 15:30-20:30

Группа 49: 07:30-12:30, 17:30-21:30

Группа 50: 08:00-13:00, 18:00-22:00

Группа 51: 00:00-01:00, 08:00-13:30, 18:30-23:00

Группа 52: 00:00-02:00, 08:30-14:00, 19:00-23:30

Группа 53: 00:00-02:30, 09:30-15:00, 21:30-24:00

Группа 54: 01:00-04:00, 10:00-15:30, 22:00-24:00

Группа 55: 02:00-05:00, 12:30-17:30, 23:00-24:00

Группа 56: 02:30-05:30, 13:00-18:00, 23:30-24:00

Группа 57: 04:00-07:30, 13:30-18:30

Группа 58: 05:00-08:30, 14:00-19:00

Группа 59: 05:30-09:30, 15:00-20:00

Группа 60: 06:00-10:00, 15:30-20:30

График отключения света в Киевской области

График почасовых отключений действует только Обуховского, Белоцерковского, Фастовского, Бучанского и Вышгородского районов. В Броварском и Бориспольском районах продолжаются экстренные отключения.

График отключения света на Киевщине 26 февраля

График отключения света в Одесской области

Графики отключений действуют только для населенных пунктов области, где нет экстренных отключений. Для этих потребителей ограничения электроснабжения минимальны – 3-3,5 часа без света для восьми подгрупп.

График отключения света в Одесской области 26 февраля:

1.1: с 11:00 до 14:30

1.2: с 21:30 до 24:00

2.1: отключений не имеет

2.2: отключений не имеет

3.1: с 14:30 до 18:00

3.2: отключений не имеет

4.1: с 15:00 до 18:00

4.2: отключений не имеет

5.1: с 08:00 до 11:00

5.2: с 08:00 до 11:00

6.1: с 18:00 до 20:00

6.2: с 18:00 до 21:30

График отключения света в Николаевской области

Похожая ситуация сложилась и в Николаевской области. Одной подгруппе свет не отключат вообще, а для других запланировано одно отключение на 3 часа.

График отключения света в Николаевской области 26 февраля:

1.1 - 08:30 - 11:30;

1.2 - 15:30 - 19:00;

2.1 - 12:00 - 15:30;

2.2 - отключения не запланированы

3.1 - 15:30 - 19:00;

3.2 - 08:30 - 12:00;

4.1 - 07:30 - 08:30;

4.2 - 07:30 - 08:30;

5.1 - 22:30 - 00:00;

5.2 - 19:00 - 22:30;

6.1 - 19:00 - 20:30;

6.2 - 14:30 - 15:30.

График отключения света в Запорожской области

В Запорожье ситуация в энергосистеме остается сложной. Свет будут отключать несколько раз в сутки продолжительными периодами по 5-7 часов.

График отключения света в Запорожской области 26 февраля:

1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

1.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

2.2: 00:00 - 00:30, 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 20:30

3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

4.1: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

4.2: 00:00 - 00:30, 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

5.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

5.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

6.2: 00:00 00:30, 05:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

График отключения света в Полтавской области

На Полтавщине света в домах не будет большая часть суток. Энергозатратные дела крадется запланировать на ночное время, когда дефицит электричества будет меньше.

График отключения света на Полтавщине 26 февраля

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 26 февраля: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

На Днепропетровщине отключения будут продолжаться в среднем 3 часа, а в целом света в домах не будет до 8 часов в сутки.

График отключения света на Днепропетровщине 26 февраля:

Группа 1.1: 00:00 - 02:00 / 10:30 - 14:00 / 21:00 - 24:00

Группа 1.2: 00:00 - 02:00 / 10:30 - 11:30 / 21:00 - 24:00

Группа 2.1: 00:00 - 03:30 / 16:00 - 17:30 / 21:00 - 24:00

Группа 2.2 00:00 - 03:30 / 16:00 - 17:30 / 21:00 - 24:00

Группа 3.1: 03:30 - 07:00 / 16:00 - 17:30

Группа 3.2: 16:00 - 21:00

Группа 4.1: 16:00 - 21:00

Группа 4.2: 03:30 - 07:00 / 16:00 - 19:00

Группа 5.1: 08:00 - 10:30 / 17:30 - 21:00 / 22:00 - 24:00

Группа 5.2: 07:00 - 09:30 / 17:30 - 21:00

Группа 6.1: 00:00 - 01:00 / 19:00 - 24:00

Группа 6.2: 07:00 - 10:30 / 17:30 - 24:00

График отключения света в Кировоградской области

В Кировоградской области света не будет по 10 часов в сутки, периоды отключений будут короткими — по 2 часа.

График отключения света в Кировоградской области 26 февраля:

Очередь 1.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 1.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 2.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 3.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Очередь 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 5.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 5.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 6.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

График отключения света в Сумской области

В Сумской области ситуация остается сложной. Света не будет в среднем по 12 часов, а некоторые потребители без электричества и по 16 часов.

График отключения света на Сумщине 26 февраля

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 26 февраля:

Очередь 1.1: 6:00-9:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00

Очередь 1.2: 6:00-9:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00

Очередь 2.1: 6:00-9:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00

Очередь 2.2: 0:00-3:00, 9:00-12:00, 15:00-18:00

Очередь 3.1: 9:00-12:00, 15:00-18:00

Очередь 3.2: 8:00-12:00, 15:00-18:00

Очередь 4.1: 3:00-6:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00

Очередь 4.2: 3:00-6:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00

Очередь 5.1: 3:00-6:00, 12:00-15:00, 21:00-24:00

Очередь 5.2: 6:00-9:00, 12:00-15:00, 21:00-24:00

Очередь 6.1: 0:00-3:00, 9:00-12:00, 18:00-21:00

Очередь 6.2: 0:00-3:00, 9:00-12:00, 18:00-21:00

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 26 февраля: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 26 февраля:

1.1: 03:00 - 05:00, 10:00 - 12:30, 16:00 - 18:30, 21:30 - 00:00

1.2: 00:00 - 01:30, 05:30 - 07:30, 11:00 - 13:30, 17:00 - 19:30, 23:30 - 00:00

2.1: 01:00 - 03:00, 07:00 - 09:00, 12:30 - 15:00, 18:30 - 21:00

2.2: 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 13:30 - 16:00, 19:30 - 22:00

3.1: 08:30 - 11:00, 14:30 - 17:00, 21:00 - 23:00

3.2: 01:30 - 03:30, 07:30 - 09:30, 13:00 - 15:30, 19:00 - 21:30

4.1: 06:00 - 08:30, 12:00 - 14:30, 18:00 - 20:30, 22:00 - 00:00

4.2: 03:30 - 05:30, 09:00 - 11:30, 15:00 - 17:30, 22:30 - 23:30

5.1: 08:00 - 10:30, 14:00 - 16:30, 20:30 - 22:30

5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 11:30 - 14:00, 17:30 - 20:00

6.1: 00:00 - 01:00, 05:00 - 07:00, 10:30 - 13:00, 16:30 - 19:00, 23:00 - 00:00

6.2: 04:00 - 06:00, 09:30 - 12:00, 15:30 - 18:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 23 февраля— 1 марта

График отключения света в Черновицкой области

На Буковине в четверг отключения света будут минимальными. Каждой очереди ограничат потребление электричества раз в сутки на 2 часа.

График отключения света в Черновицкой области 26 февраля

График отключения света в Хмельницкой области

В Хмельнитчине свет будут отключать всего на 2-3 часа. Впрочем, необходимость бережливого потребления электричества остается актуальной даже тогда, когда свет по графику.

График отключения света в Хмельницкой области 26 февраля

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 26 февраля: дополняется

Где не будут отключать свет

В четверг, 26 февраля, отключения света в Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.

Напомним, энергетическая ситуация в столице остается стабильно сложной. По прогнозам гендиректора энергоснабжающей компании Yasno Сергея Коваленко, киевлянам не стоит ожидать возвращения к классическим графикам отключений света по меньшей мере до апреля.

