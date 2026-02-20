Удары РФ не прекратятся после потепления: как правительство планирует спасать энергосистему

Юлия Свириденко / © Юлия Свириденко

Реклама

Украинское правительство начало заблаговременную подготовку к следующему отопительному сезону, поручив областным администрациям разработать четкие планы энергетической устойчивости регионов на фоне неизбежных будущих атак РФ .

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале .

Подготовка к новым ударам

По словам Свириденко, государство активно работает над обеспечением энергетической безопасности. Для этого состоялось специальное совещание с участием представителей профильных министерств, руководителей ОВА и руководства энергетических компаний.

Реклама

Власти понимают все риски, поэтому подготовку к следующему отопительному сезону не откладывают на осень. Главная задача сейчас — сохранить работоспособность систем жизнеобеспечения в общинах, несмотря на сложные погодные условия.

«У нас нет иллюзий – враг продолжит бить по энергетике даже с наступлением тепла. Поэтому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность общин к следующей зиме», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Ключевые элементы стойкости

Главная концепция устойчивости базируется на четырех элементах: усиленной защите критической инфраструктуры, развитии распределенной генерации электричества и тепла, а также установлении альтернативных источников питания. Правительство поручило местным властям оперативно определить перечень важнейших объектов, которые необходимо обезопасить и обеспечить автономным питанием в первую очередь.

Каждая область должна составить подробный пошаговый план работ с четкими сроками выполнения до начала холодов. Также регионам необходимо просчитать финансовые потребности и ресурсы на оборудование, чтобы государство могло синхронизировать эти планы со своими возможностями и помочь в их своевременной реализации.

Реклама

Напомним, российские атаки по энергетике западных областей Украины преследовали скрытую цель. Цель захватчиков – не только создание критической ситуации, но и попытка отрезать государство от импорта электроэнергии.