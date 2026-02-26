Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 26 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

Враждебный БпЛА в направлении Харькова с запада;

БПЛА в р-не. Холмов и Прилуки (Черниговщина), курс западный;

БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный (Лубны);

БпЛА южнее Полтавы, курс южный;

БпЛА в акватории Черного моря курсом на Южное и Вилково/Измаил.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах страны.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV выступил с призывом к миру после того, как Россия совершила массированную ночную атаку на Украину, применив сотни беспилотников и ракеты.

Мы ранее информировали, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки российской террористической армии в Киевской области пострадали 17 человек, среди них четверо детей. Один человек в Фастовском районе погиб.