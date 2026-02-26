Владимир Огрызко / © УНИАН

Европейские партнеры оказывают Киеву помощь преимущественно для выживания, а не для победы в войне.

Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007–2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

«Не случайно многие европейские лидеры цинично говорят, что пока продолжается война России против Украины, до тех пор Россия не нападет на Европу. Это очевидный цинизм, свидетельствующий о том, что они понимают, чем может закончиться эта история, если, не дай Бог, Украина не удержит позиции», — подчеркнул дипломат.

По его словам, поддержка со стороны Европы направлена, прежде всего, на то, чтобы Украина не проиграла, однако вопрос о создании условий для победы фактически не ставится.

«Европейцы помогают нам только для того, чтобы мы не проиграли, но вопрос не задается глобально: почему не помочь так, чтобы Украина выиграла? Почему не сконсолидировать все усилия для этой цели? Если цель определена неправильно, все остальное подчиняется этой ошибочной цели», — отметил Огрызко.

Он подчеркнул, что в настоящее время выбор стоит четко: либо общая победа над Россией и исчезновение глобальной угрозы, либо дальнейшее существование этой угрозы, которая будет снова и снова выдвигать ультиматумы как Украине, так и Европе.

Огрызко также привел пример Германии.

«Канцлер Германии говорит правильные слова, но почему не помочь Украине сейчас получить то, что есть в Германии, например, дальнобойные ракеты? Для того чтобы уничтожить российскую инфраструктуру, нужны соответствующие средства, которые есть в Германии, но нам их не предоставляют», — сказал он.

Отдельно дипломат поднял вопрос финансовой поддержки украинских военных.

«Конечно, Европа помогает нам, чтобы мы могли экономически продержаться. Но не нужно ли задать вопрос в другой плоскости? Возможно, Европа через свои финансовые инструменты могла бы платить украинским воинам на фронте, и не 500 €, а 3-4 тыс. € ежемесячно, ведь именно украинский воин защищает ту же Европу. Возможно, стоит задать вопрос и в таком разрезе», — сказал он.

«А что мы слышим в ответ? „Нет-нет, мы не можем финансировать украинские Вооруженные Силы напрямую“. Хорошо, финансируйте их на кривую — нет вопросов, но делайте так, чтобы это давало эффект прямо сейчас», — подчеркнул Огрызко.

