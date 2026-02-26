- Дата публикации
В России взлетели стратегические бомбардировщики — мониторы
Официальной информации по использованию стратегической авиации пока не поступало.
В России в ночь на 26 февраля взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.
Об этом говорится в сообщении мониторинговых каналов.
Сообщается, что бомбардировщики взлетели с аэродромов Энгельс и Оленья.
Ранее мониторинговые каналы информировали о перемещении двух бортов Ту-95МС и Ту-160 с аэродрома Белая ближе к границе с Украиной.
Официальной информации по использованию стратегической авиации от Воздушных пока не поступало.
Кроме того, сообщается, о нескольких группах БПЛА, которые сейчас фиксируются на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, Николаевщине и Днепропетровщине.
Ранее сообщалось, что в Полтаве в ночь на 26 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 26 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.