ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
223
Время на прочтение
1 мин

В России взлетели стратегические бомбардировщики — мониторы

Официальной информации по использованию стратегической авиации пока не поступало.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ту-95МС

Ту-95МС

В России в ночь на 26 февраля взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Об этом говорится в сообщении мониторинговых каналов.

Сообщается, что бомбардировщики взлетели с аэродромов Энгельс и Оленья.

Ранее мониторинговые каналы информировали о перемещении двух бортов Ту-95МС и Ту-160 с аэродрома Белая ближе к границе с Украиной.

Официальной информации по использованию стратегической авиации от Воздушных пока не поступало.

Кроме того, сообщается, о нескольких группах БПЛА, которые сейчас фиксируются на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, Николаевщине и Днепропетровщине.

Ранее сообщалось, что в Полтаве в ночь на 26 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 26 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Дата публикации
Количество просмотров
223
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie