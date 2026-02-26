Ту-95МС

В России в ночь на 26 февраля взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Об этом говорится в сообщении мониторинговых каналов.

Сообщается, что бомбардировщики взлетели с аэродромов Энгельс и Оленья.

Ранее мониторинговые каналы информировали о перемещении двух бортов Ту-95МС и Ту-160 с аэродрома Белая ближе к границе с Украиной.

Официальной информации по использованию стратегической авиации от Воздушных пока не поступало.

Кроме того, сообщается, о нескольких группах БПЛА, которые сейчас фиксируются на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, Николаевщине и Днепропетровщине.

Ранее сообщалось, что в Полтаве в ночь на 26 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 26 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.