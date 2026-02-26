ТСН у соціальних мережах

343
1 хв

У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники — монітори

Офіційної інформації щодо використання стратегічної авіації наразі не надходило.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ту-95МС

У Росії в ніч проти 26 лютого злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

Повідомляється, що бомбардувальники злетіли з аеродромів «Енгельс» та «Оленья».

Раніше моніторингові канали інформували про переміщення двох бортів Ту-95МС та Ту-160 з аеродрому «Бєлая» ближче до кордону з Україною.

Офіційної інформації щодо використання стратегічної авіації від Повітряних наразі не надходило.

Крім того, повідомляється, про кілька груп БпЛА, які наразі фіксуються на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині.

Раніше повідомлялося, що у Полтаві в ніч проти 26 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 26 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

343
