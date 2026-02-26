Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, що прагне домогтися завершення війни в Україні протягом місяця.

Про це повідомляє Axios.

Як зазначає видання, розмова тривала близько 30 хвилин і стала першим контактом між Трампом і Зеленським після їхньої зустрічі в Давос наприкінці січня. Три джерела стверджують, що переговори були доброзичливими та конструктивними.

Реклама

За словами українського посадовця та ще одного співрозмовника, Зеленський подякував Трампу за надану підтримку та наголосив, що саме він може вплинути на главу Володимир Путін і сприяти припиненню війни.

«Потім Зеленський сказав, що сподівається на закінчення війни цього року, на що Трамп відповів, що війна триває занадто довго, і сказав, що хотів би, щоб вона закінчилася за місяць», — розповіло джерело.

Також сторони обговорили можливість проведення тристороннього саміту за участю лідерів.

Розмова відбулася наступного дня після четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росія в Україну та напередодні зустрічі представників Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з українською переговорною командою в Женеві. Повідомляється, що вони також брали участь у телефонній розмові.

Реклама

За словами джерела, обізнаного з перебігом подій, представник Путіна Кирило Дмитрієв також може перебувати в Женеві для окремих переговорів з американськими представниками.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Пізніше президент Зеленський розповів, про що домовився з Трампом та його командою перед зустріччю в Женеві.