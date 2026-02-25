Переговорами мир не наблизити: Сікорський сказав, що змусить Путіна зупинитись

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

Повномасштабна війна в Україні не завершиться найближчим часом, оскільки російське керівництво досі не усвідомило хибність своїх дій та продовжує вірити у можливість перемоги. Володимир Путін зупиниться лише тоді, коли ціна ведення бойових дій стане для нього неприйнятною.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю «РБК-Україна».

Чому Путін не готовий до миру

Сікорський оцінив перспективи завершення війни і зазначив, що подібні «колоніальні війни» зазвичай тривають не один рік. За його словами, для справжнього миру необхідні докорінні зміни в мисленні самого агресора.

Керівництво РФ має зрозуміти, що припустилося катастрофічної помилки, але головне — дійти висновку, що вони не зможуть досягти своїх цілей прийнятною ціною. Проте, на думку дипломата, в Кремлі ще не зробили таких висновків.

«Путін і далі висуває максималістські вимоги — вимоги, на які Україна погодитися не може. Тож, попри надію й підтримку переговорів, моя твереза оцінка полягає в тому, що ми ще не близькі до миру», — підкреслив Сікорський.

Як змусити Росію зупинитися

У відповідь на запитання, як змусити Москву відмовитися від своїх цілей, очільник польського МЗС наголосив на необхідності змусити Росію платити високу ціну за агресію. Він зауважив, що західні санкції вже дають результат, і тріщини в російській економіці стають дедалі помітнішими. Однак цей процес потребує часу.

Саме тому, за словами Сікорського, Захід має тримати курс на всебічну підтримку, а Україна повинна продовжувати чинити опір. Лише економічний та військовий тиск здатний змінити розрахунки Путіна і наблизити реальне закінчення війни.

Три сценарії закінчення війни

Американські аналітики та військові експерти спрогнозували три можливі шляхи розвитку російської агресії проти України. Попри те, що конфлікт перетворився на війну на виснаження, фахівці наголошують, що Росія не перемагає, навіть утримуючи під контролем частину українських територій.

Найбільш імовірним короткостроковим сценарієм фахівці вважають позиційний глухий кут, за якого жодна зі сторін не матиме вирішальної стратегічної переваги. Водночас другий варіант передбачає, що тактичні успіхи ЗСУ на полі бою можуть суттєво змінити дипломатичний баланс сил, особливо якщо західні партнери нададуть Києву всі необхідні ресурси для наступу.

Найнебезпечнішим розвитком подій аналітики називають ескалацію через втому Заходу та непослідовну підтримку союзників. Військові експерти попереджають, що спроби досягти згоди через поступки агресору є проявом слабкості, тоді як справжній і тривалий мир можливий лише за умови потужного силового стримування Кремля.

Нагадаємо, аналітик Sky News Майкл Кларк в одному зі своїх аналізів заявляв, що Путін готовий продовжувати війну проти України, а тому завершення війни 2026 року є малоймовірним.