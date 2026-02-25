ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
1 хв

Галь Гадот змінила імідж і стала білявкою — її не впізнати

Відома акторка здивувала фанатів кардинально новим кольором волосся.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Галь Гадот

Галь Гадот / © Associated Press

40-річна ізраїльська акторка Галь Гадот, широко відома всім своєю роллю Диво-жінки, змінила імідж. Вона взяла участь у цікавому зніманні, під час якого їй знебарвили її темне волосся і вона стала білявкою. Також їй освітлили брови.

Галь Гадот

Галь Гадот

На чорно-білих фото авторства Тала Абуді акторка позує в стильному двобортному пальті, білій сорочці, кепці та пітонових чоботях на високих підборах.

Галь Гадот

Галь Гадот

Галь Гадот

Галь Гадот

У коментарях під фото в Instagram шанувальники акторки засипали її компліментами.

Галь Гадот

Галь Гадот

Галь Гадот

Галь Гадот

Нагадаємо, у листопаді минулого року Галь Гадот відвідала осінній бал Жіночої гільдії Cedars-Sinai, який відбувся у готелі в Беверлі-Гіллз. Для свого виходу вона обрала сукню від Altuzarra з весняної колекції 2026 року.

Галь Гадот / © Getty Images

Галь Гадот / © Getty Images

Акторку було вшановано нагородою «Ікона Голлівуду». Зі сцени вона подякувала лікарям, медсестрам і санітарам лікарні, які врятували життя їй та її маленькій доньці Орі. Річ у тім, що Галь поставили страшний діагноз, коли вона була на восьмому місяці своєї четвертої вагітності — церебральний венозний тромбоз. Після екстреного кесаревого розтину акторці зробили операцію.

Красиві образи Галь Гадот (9 фото)

Галь Гадот / © Associated Press

Галь Гадот / © Associated Press

Галь Гадот / © Associated Press

© Associated Press

Галь Гадот / © Getty Images

Галь Гадот / © Getty Images

Галь Гадот / © Getty Images

Галь Гадот / © Getty Images

Галь Гадот / © Getty Images

Галь Гадот / © Getty Images

Галь Гадот / © Associated Press

© Associated Press

Галь Гадот / © Getty Images

Галь Гадот / © Getty Images

Галь Гадот / © Getty Images

Галь Гадот / © Getty Images

Галь Гадот / © Getty Images

Галь Гадот / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
266
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie