Галь Гадот / © Associated Press

40-річна ізраїльська акторка Галь Гадот, широко відома всім своєю роллю Диво-жінки, змінила імідж. Вона взяла участь у цікавому зніманні, під час якого їй знебарвили її темне волосся і вона стала білявкою. Також їй освітлили брови.

На чорно-білих фото авторства Тала Абуді акторка позує в стильному двобортному пальті, білій сорочці, кепці та пітонових чоботях на високих підборах.

У коментарях під фото в Instagram шанувальники акторки засипали її компліментами.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Галь Гадот відвідала осінній бал Жіночої гільдії Cedars-Sinai, який відбувся у готелі в Беверлі-Гіллз. Для свого виходу вона обрала сукню від Altuzarra з весняної колекції 2026 року.

Галь Гадот / © Getty Images

Акторку було вшановано нагородою «Ікона Голлівуду». Зі сцени вона подякувала лікарям, медсестрам і санітарам лікарні, які врятували життя їй та її маленькій доньці Орі. Річ у тім, що Галь поставили страшний діагноз, коли вона була на восьмому місяці своєї четвертої вагітності — церебральний венозний тромбоз. Після екстреного кесаревого розтину акторці зробили операцію.