Галь Гадот відвідала осінній бал і розповіла про страшний діагноз, через який мало не померла

Галь Гадот / © Getty Images

Галь Гадот відвідала осінній сніговий бал Жіночої гільдії Cedars-Sinai, який відбувся в четвер у готелі в Беверлі-Гіллз. Акторка, яка прославилася роллю Диво-жінки, вибрала для заходу сукню від Altuzarra з весняної колекції 2026 року.

Але це було не зовсім біле вбрання, адже насправді сукня більше здавалася ніжно-попелясто-бузкового кольору, що чудово гармоніював з її атласними туфлями. Також гладенький силует вбрання, що підкреслював фігуру, був оздоблений декором — невеликими сріблястими кільцями.

Галь Гадот / © Getty Images

Ізраїльська акторка доповнила образ яскраво-червоною помадою і манікюром, а також зробила лаконічне укладання з розпущеним волоссям.

На заході Галь Гадот нагородили віздзнакою «Ікона Голлівуду». Зі сцени вона подякувала лікарям, медсестрам і санітарам лікарні, які врятували життя їй та її маленькій доньці Орі.

«Минулого року моє життя зробило несподіваний поворот», — сказала Гадот. «Я була на восьмому місяці вагітності, поєднуючи сім’ю, роботу і все інше, коли у мене почався такий головний біль, що світ завмирає на три тижні».

«Ще до того, як ми повернулися додому, задзвонив телефон, і лікар сказав: „Вам потрібно негайно приїхати в лікарню. Це серйозно. У вас величезний тромб у мозку“», — згадувала Гадот про діагноз церебрального венозного тромбозу.

«Відтоді я просто нічого не розуміла. Англійська була просто на нулі. Мій чоловік розмовляв із різними лікарями, а я думала тільки про одне: Чи помру я? Невже це те саме відчуття перед смертю? Чи зможуть вони мене врятувати?… З дитиною все буде гаразд?»

Через три години лікарі прийняли Орі. «Наступного ранку, поки мій чоловік тримав нашого крихітного новонародженого, мої чудові лікарі провели операцію, яка врятувала мені життя. А коли я прокинулася, то зрозуміла, що мені подарували два дари: один — на моїх руках, Орі, і один — у моєму серці, другий шанс», — сказала Гадот. «Cedars-Sinai, ви дали мені цей шанс».