Шоу-бізнес
174
1 хв

Її не впізнати: Ріанна сховала обличчя за масивними окулярами і хутряним коміром

Попдіва дорогою на вечерю продемонструвала стильний образ у шкіряному вбранні.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ріанна

Ріанна / © Getty Images

Папараці заскочили Ріанну у Лос-Анджелесі, коли вона йшла повечеряти до ресторану. Артистку було просто не впізнати, адже вона заховалася під масивними чорними сонцезахисними окулярами та об’ємним хутряним коміром, які майже повністю закривали її обличчя.

Рірі обрала для свого виходу образ total black. На ній був екстравагантний шкіряний бомбер з весняної колекції Alexander Wang 2026 року. Він мав текстуровані «шипи», які були наче вирізаними і стирчали з усіх боків.

Ріанна / © Getty Images

Ріанна / © Getty Images

Верх співачка скомбінувала зі шкіряною спідницею максі та гостроносими чорними туфлями. На ній також були вже згадані стильні окуляри з дебютного показу П’єрпаоло Піччолі для Balenciaga, а в руці вона тримала лакований клатч Gucci з кінською струною, який не потрапив на фото. У Ріанни була зачіска з прикореневим об’ємом і блиск на губах.

Нагадаємо, Ріанна і її коханий A$AP Rocky вперше після народження третьої дитини вийшли разом у світ.

