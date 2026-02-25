Галь Гадот / © Associated Press

40-летняя израильская актриса Галь Гадот, широко известная всем своей ролью Чудо-женщины, сменила имидж. Она приняла участие в интересной съемке, в ходе которой ей обесцветили ее темные волосы, и стала блондинкой. Также ей осветлили брови.

На черно-белых фото авторства Тала Абуди актриса позирует в стильном двубортном пальто, белой рубашке, кепке и питоновых сапогах на высоких каблуках.

В комментариях под фото в Instagram поклонники актрисы засыпали ее комплиментами.

Напомним, в ноябре прошлого года Галь Гадот посетила осенний бал Женской гильдии Cedars-Sinai, который состоялся в четверг в отеле в Беверли-Хиллз. Для своего выхода она выбрала платье от Altuzarra из весенней коллекции 2026 года.

Галь Гадот / © Getty Images

Актриса была удостоена награды «Икона Голливуда». Со сцены она поблагодарила врачей, медсестер и санитаров больницы, которые спасли жизнь ей и ее маленькой дочери Ори. Все дело в том, что ей поставили страшный диагноз, когда она была на 8-м месяце своей четвертой беременности, — церебральный венозный тромбоз. После экстренного кесарева сечения актрисе провели операцию.