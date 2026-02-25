Наталья Могилевская произвела фурор своим похудевшим видом на мероприятии в Киеве

Наталья Могилевская / © Алина Онопа, ТСН.ua

Реклама

Наталья Могилевская посетила национальную премьеру фильма «Мавка. Настоящий миф», которая состоялась во дворце «Украина». Артистка на мероприятии произвела настоящий фурор своим похудевшим видом.

Наталья Могилевская / © Алина Онопа, ТСН.ua

Наталья выглядела стильно и стройно в коричневой меховой накидке-пончо с объемным воротником, черном лонгсливе и темных брюках свободного кроя. Талию певица подчеркнула черным широким поясом с золотой фурнитурой.

Наталья Могилевская / © Алина Онопа, ТСН.ua

На звезде также были черные кожаные перчатки и черные остроносые туфли. Могилевская сделала волнистую укладку, нежный макияж, надела на лицо массивные черные очки, а на руки — браслет и часы. Свой лук она завершила черной сумочкой-клатчем.