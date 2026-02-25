ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
123
Время на прочтение
1 мин

Наталья Могилевская произвела фурор своим похудевшим видом на мероприятии в Киеве

50-летняя артистка похудела на 25 килограммов.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Наталья Могилевская

Наталья Могилевская / © Алина Онопа, ТСН.ua

Наталья Могилевская посетила национальную премьеру фильма «Мавка. Настоящий миф», которая состоялась во дворце «Украина». Артистка на мероприятии произвела настоящий фурор своим похудевшим видом.

Наталья Могилевская / © Алина Онопа, ТСН.ua

Наталья Могилевская / © Алина Онопа, ТСН.ua

Наталья выглядела стильно и стройно в коричневой меховой накидке-пончо с объемным воротником, черном лонгсливе и темных брюках свободного кроя. Талию певица подчеркнула черным широким поясом с золотой фурнитурой.

Наталья Могилевская / © Алина Онопа, ТСН.ua

Наталья Могилевская / © Алина Онопа, ТСН.ua

На звезде также были черные кожаные перчатки и черные остроносые туфли. Могилевская сделала волнистую укладку, нежный макияж, надела на лицо массивные черные очки, а на руки — браслет и часы. Свой лук она завершила черной сумочкой-клатчем.

Дата публикации
Количество просмотров
123
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie