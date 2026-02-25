- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
- 123
Время на прочтение
- 1 мин
Наталья Могилевская произвела фурор своим похудевшим видом на мероприятии в Киеве
50-летняя артистка похудела на 25 килограммов.
Наталья Могилевская посетила национальную премьеру фильма «Мавка. Настоящий миф», которая состоялась во дворце «Украина». Артистка на мероприятии произвела настоящий фурор своим похудевшим видом.
Наталья выглядела стильно и стройно в коричневой меховой накидке-пончо с объемным воротником, черном лонгсливе и темных брюках свободного кроя. Талию певица подчеркнула черным широким поясом с золотой фурнитурой.
На звезде также были черные кожаные перчатки и черные остроносые туфли. Могилевская сделала волнистую укладку, нежный макияж, надела на лицо массивные черные очки, а на руки — браслет и часы. Свой лук она завершила черной сумочкой-клатчем.