Шоу-бизнес
100
2 мин

Звезды на премьере фильма "Мавка. Настоящий миф": Ольга Сумская, Виталий Козловский, Фагот, KOLA, Николас Карма и другие

Знаменитости стали гостями национального кинособытия в Киеве.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ольга Сумская

На днях во дворце «Украина» состоялась масштабная премьера романтического фэнтези «Мавка. Настоящий миф». Впервые в стенах зала организовали национальную кинопремьеру такого размаха, на которой собралось более 3500 зрителей.

Перед началом показа фильма на сцене артисты KOLA и YAKTAK в сопровождении оркестра «Київські солісти» вживую исполнили официальный саундтрек к фильму «На беззвучний». Во время музыкального перфоманса выступили также воздушные гимнасты из MAVKA Show.

На мероприятии присутствовала творческая команда фильма: исполнители главных ролей — Иван Довженко (Лукьян) и Арина Бочарова (Мавка), режиссер Катя Царик, которая дебютировала в полнометражном кино, продюсеры Ирина Костюк и Анна Елисеева и другие.

Иван Довженко и Арина Бочарова

Арина Бочарова

Арина Бочарова

Премьеру посетило немало звездных гостей: актеры Ольга Сумская, Вячеслав Довженко, Наталка Денисенко, Александр и Мария Рудинские; звезды шоу-бизнеса Наталья Могилевская, Фагот, Виталий Козловский, KAZKA, Христина Соловий, Екатерина Кухар, Дмитрий Каднай, Pozitiff, KHAYAT; коллеги из индустрии Алан Бадоев, Любомир Левицкий, Наталка Ворожбит, Ирина Горовая, Алексей Гончаренко; дизайнеры Иван Фролов, Лилия Пустовит, Руслан Багинский и Петр Ясинский, Ольга Слонь, а также блогеры и инфлюенсеры: Николас Карма, Даша Квиткова, Даня Повар, Анета Барсовна и другие.

Ольга Сумская с дочерью Анной

Вячеслав Довженко

Виталий Козловский

Pozitiff

Сестры Завальские

Екатерина Кухар

KOLA и Даша Квиткова

Фагот (Олег Михайлюта) и Ольга Навроцкая

Христина Соловий

KAZKA

YAKTAK

Александр и Мария Рудинские

Юрий Савранский и Наталка Денисенко

Наталья Татаринцева и Евгений Кот

Дмитрий Каднай

Алан Бадоев

Алексей Гончаренко

Руслан Багинский и Петр Ясинский

Илона Гвоздева

Светлана Охрименко

Вячеслав Хостикоев

Иван Довженко

Даня Повар

Ирина Горовая и Ирина Костюк

Виктор Дуфинец

Иван Фролов и Ирина Костюк

Лилия Пустовит

Роман Ясиновский

Дмитрий Павко

Сюжет ленты предлагает новый взгляд на знакомый миф. Это история о выборе между природой и чувствами, где лесная нимфа Мавка пытается спасти свою любовь к студенту Лукьяну вопреки суровым законам магического мира. «Мавка. Настоящий миф» выходит в национальный прокат в первый день весны, 1 марта. Допремьерные показы стартуют с 26 февраля.

