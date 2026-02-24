Ольга Сумская

На днях во дворце «Украина» состоялась масштабная премьера романтического фэнтези «Мавка. Настоящий миф». Впервые в стенах зала организовали национальную кинопремьеру такого размаха, на которой собралось более 3500 зрителей.

Перед началом показа фильма на сцене артисты KOLA и YAKTAK в сопровождении оркестра «Київські солісти» вживую исполнили официальный саундтрек к фильму «На беззвучний». Во время музыкального перфоманса выступили также воздушные гимнасты из MAVKA Show.

На мероприятии присутствовала творческая команда фильма: исполнители главных ролей — Иван Довженко (Лукьян) и Арина Бочарова (Мавка), режиссер Катя Царик, которая дебютировала в полнометражном кино, продюсеры Ирина Костюк и Анна Елисеева и другие.

Премьеру посетило немало звездных гостей: актеры Ольга Сумская, Вячеслав Довженко, Наталка Денисенко, Александр и Мария Рудинские; звезды шоу-бизнеса Наталья Могилевская, Фагот, Виталий Козловский, KAZKA, Христина Соловий, Екатерина Кухар, Дмитрий Каднай, Pozitiff, KHAYAT; коллеги из индустрии Алан Бадоев, Любомир Левицкий, Наталка Ворожбит, Ирина Горовая, Алексей Гончаренко; дизайнеры Иван Фролов, Лилия Пустовит, Руслан Багинский и Петр Ясинский, Ольга Слонь, а также блогеры и инфлюенсеры: Николас Карма, Даша Квиткова, Даня Повар, Анета Барсовна и другие.

Сюжет ленты предлагает новый взгляд на знакомый миф. Это история о выборе между природой и чувствами, где лесная нимфа Мавка пытается спасти свою любовь к студенту Лукьяну вопреки суровым законам магического мира. «Мавка. Настоящий миф» выходит в национальный прокат в первый день весны, 1 марта. Допремьерные показы стартуют с 26 февраля.