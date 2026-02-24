Вязание / © Associated Press

В мире бесконечных дедлайнов, уведомлений и тревожных новостей мы все чаще ищем простые радости. Те самые, которые не требуют больших затрат, сложных навыков или идеального результата. Именно поэтому «бабушкины» хобби возвращаются. Это не о побеге от реальности, а о собственной заботе.

Издание Real Simple рассказало, что привычные хобби не только успокаивают, но и действительно улучшают психическое здоровье. И для этого вам может понадобиться только клубок пряжи или форма для пирога.

Что такое «бабушкины» хобби

Это медленные, уютные занятия, в которых важен сам процесс, а не быстрый результат. Они обычно творческие, тактильные и помогают «заземлиться». Среди самых популярных:

шитье и квилтинг

вязание

вышивка и рукоделие

выпечка и консервация

садоводство

чтение бумажных книг

наблюдение за птицами

настольные игры

складывание пазлов

Популярность «бабушкиных» хобби

На самом деле они никогда не исчезали, однако настоящий ренессанс произошел в 2020 году, когда весь мир немного замедлился. Люди начали печь хлеб, делать закваску, вязать пледы и делиться этим в соцсетях.

TikTok и Instagram только усилили эффект, эстетика теплого дома, свечей и рукоделия стала новым символом комфорта, но главное — эти хобби легко разделить с другими, например, сшить одеяло в подарок, испечь печенье для друзей или сложить пазл вместе с семьей.

Польза для психического здоровья

Польза таких занятий подтверждена:

Они приносят радость. Хобби по определению активируют удовольствие, поэтому если вы пробуете что-то новое, мозг получает дофаминовый «бонус», который улучшает настроение.

Они успокаивают нервную систему. Работа руками помогает отвлечься от навязчивых мыслей и внутренней тревоги. Это особенно полезно при стрессе, выгорании или эмоциональном истощении.

Они действуют как медитация. Повторяющиеся движения, такие как вязание, вышивка или замешивание теста, замедляют дыхание и фокусируют внимание на настоящем моменте. Эффект очень похож на духовные практики.

Как выбрать «свое» хобби

Определите, чего именно вы хотите

Разные занятия дают разный эффект:

контакт с природой — садоводство

социальное взаимодействие — настольные игры

творчество — шитье, вышивка

ощущение достижения — выпечка или рукоделие с результатом

Учитывайте свои способности

Если мелкая моторика — не ваша сильная сторона, сложная вышивка может скорее раздражать. В таком случае лучше выбрать что-то более интуитивное, например, уход за растениями или чтение.

Не забывайте о базовой заботе о себе

Уютные хобби — отличное дополнение, но не замена здоровому сну, движению, сбалансированному питанию и физической активности.

«Бабушкины» хобби — это не о возрасте и прошлом, это о балансе, спокойствии и возвращении к простым радостям. В мире, где все кричит «быстрее», эти хобби будто напоминают, что вы имеете право замедлиться. Возможно, именно сейчас, идеальный момент взять в руки пряжу, открыть любимую книгу или поставить пирог в духовку.