"Бабушкины" хобби могут спасти ваши нервы — уютные привычки счастливых людей
Вязание, выпечка, шитье и пазлы — то, что еще недавно казалось ностальгией из детства, сегодня становится настоящим трендом осознанной жизни.
В мире бесконечных дедлайнов, уведомлений и тревожных новостей мы все чаще ищем простые радости. Те самые, которые не требуют больших затрат, сложных навыков или идеального результата. Именно поэтому «бабушкины» хобби возвращаются. Это не о побеге от реальности, а о собственной заботе.
Издание Real Simple рассказало, что привычные хобби не только успокаивают, но и действительно улучшают психическое здоровье. И для этого вам может понадобиться только клубок пряжи или форма для пирога.
Что такое «бабушкины» хобби
Это медленные, уютные занятия, в которых важен сам процесс, а не быстрый результат. Они обычно творческие, тактильные и помогают «заземлиться». Среди самых популярных:
шитье и квилтинг
вышивка и рукоделие
выпечка и консервация
садоводство
чтение бумажных книг
наблюдение за птицами
настольные игры
Популярность «бабушкиных» хобби
На самом деле они никогда не исчезали, однако настоящий ренессанс произошел в 2020 году, когда весь мир немного замедлился. Люди начали печь хлеб, делать закваску, вязать пледы и делиться этим в соцсетях.
TikTok и Instagram только усилили эффект, эстетика теплого дома, свечей и рукоделия стала новым символом комфорта, но главное — эти хобби легко разделить с другими, например, сшить одеяло в подарок, испечь печенье для друзей или сложить пазл вместе с семьей.
Польза для психического здоровья
Польза таких занятий подтверждена:
Они приносят радость. Хобби по определению активируют удовольствие, поэтому если вы пробуете что-то новое, мозг получает дофаминовый «бонус», который улучшает настроение.
Они успокаивают нервную систему. Работа руками помогает отвлечься от навязчивых мыслей и внутренней тревоги. Это особенно полезно при стрессе, выгорании или эмоциональном истощении.
Они действуют как медитация. Повторяющиеся движения, такие как вязание, вышивка или замешивание теста, замедляют дыхание и фокусируют внимание на настоящем моменте. Эффект очень похож на духовные практики.
Как выбрать «свое» хобби
Определите, чего именно вы хотите
Разные занятия дают разный эффект:
контакт с природой — садоводство
социальное взаимодействие — настольные игры
творчество — шитье, вышивка
ощущение достижения — выпечка или рукоделие с результатом
Учитывайте свои способности
Если мелкая моторика — не ваша сильная сторона, сложная вышивка может скорее раздражать. В таком случае лучше выбрать что-то более интуитивное, например, уход за растениями или чтение.
Не забывайте о базовой заботе о себе
Уютные хобби — отличное дополнение, но не замена здоровому сну, движению, сбалансированному питанию и физической активности.
«Бабушкины» хобби — это не о возрасте и прошлом, это о балансе, спокойствии и возвращении к простым радостям. В мире, где все кричит «быстрее», эти хобби будто напоминают, что вы имеете право замедлиться. Возможно, именно сейчас, идеальный момент взять в руки пряжу, открыть любимую книгу или поставить пирог в духовку.